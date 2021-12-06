全民造星IV丨筠兒出局總比數2:2打平手　最後一組大熱互撼分勝負

ViuTV真人選秀節目《全民造星IV》今晚（6日）繼續進行第三回合第四組比賽，A3組對B5組終於有賽果，A3組無論自選、指定項目都得不到評判歡心，Yoyo及筠兒更不斷走音，遭伍仲衡狠批：「我feel唔到有feel，你哋嚴重走音，如果係一group，你哋會拉低成個表演分數。」餘下B5組的指定項目會分勝負。

B5組對指定歌曲《浸浴》有抗拒。（節目截圖）

雖然指定歌曲《浸浴》有一定難度，但B5組有唱將Winka carry，加上改編讓Karen rap一段歌詞幾有新意，理想當然地獲得稱讚，連前Cookies成員Kary都說見到默契：「係女團好重要嘅要素。」結果B組以5票晉級，令A組的筠兒被淘汰。而B5組勝出之後，令總比數變成2:2打平，要由最後一組A1對B2分今輪勝負，落敗一方要由淘汰五位成員。

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A1組有Marf、CK、Win Win、So Ching，陣容超強，自選項目將遊戲「狼人殺」舞蹈化，四個人演五種角色，不同角色又有不同風格舞種，表演非常吸引，連冇玩開狼人殺的陳詠燊都讚：「你大鑊啦，我唔識玩，但我竟然都覺得幾好睇。」而B2組有Gao、「翻版朱茵」Alice、阿mic，梁祖堯在揀無可揀下將阿mic放入死亡名單。B2的表演揀了較有活力的《天台飛人》，但被卓韻芝指出死穴：「其實好難做，冇百老匯式set up，你哋要真係做到好繽紛。」而Kary最直接：「唱歌真係唔合格，三個都係。」