全民造星IV丨梁祖堯列7點反擊網民指控　反問：女團只能唱歌跳舞?

ViuTV真人選秀節目《全民造星IV》不經不覺已經播超過一半，由最初96強參賽者，到今晚（6日）進行40強最後一組比賽，好快就剩半數人。每年例牌都有討論，邊位參賽者出局最令人不值，例如有觀眾緣的阿妹（黃敏蕎）、Yanny（劉綺婷）、Yanis（吳欣諺）等早早出局，而上屆廿強方方（方芷欣）和39歲四子之母Ling更被網民質疑不值得晉級，所有怒火指向今屆B組導師梁祖堯。

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梁祖堯晚上在社交平台寫千字文，以七點反駁網民指摘，分別為「做乜唔搵人幫手！」、「點解應該留低嗰啲你就foul晒？」、「做乜鬼成日做戲呀？選女團定係選劇團？」、「你根本唔識做導師！」、「你知唔知咩叫觀眾緣呀」、「靚就係觀眾緣啦你識唔識架？」、「你唔使解釋啦，我見到嘅唔係咁囉！」

梁祖堯指比賽至今已進行14星期，但節目出街的時數十分少，好多時經剪接後有不同觀感，而且內容會有缺失，其中包括有人質疑他不找幫手教組女唱歌，他亦為此澄清自己有安排唱歌老師補鐘。另外，他透露今屆宗旨希望加強戲劇訓練，希望發掘更多另一種可能性，而且淘汰人選有與花姐及未來女團經理人阿Wing討論。

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