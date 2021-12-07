十月初五的月光5-10集劇評｜被批食老本都冇辦法　問題無限輪迴

《十月初五的月光》5-10集劇評

《十月初五的月光》播出已經兩個星期，暫時收視19.4點，在近期來說算是不過不失，當然一定不是好，不過能夠維持在這個水平看來在這個時勢是最重要的任務，相信TVB也知道，這段艱難的時期要創新所冒的風險實在太大，倒不如穩穩陣陣拍些適合他們受眾的作品。



何謂穩穩陣陣？拍續集！雖然《十月初五的月光》不是續集，而是直接翻拍，但一樣有同樣的效果，就是靠著本來的劇集質素，繼續食住上。例如今年的《陀槍師姐2021》，上年有《踩過界II》、《使徒行者3》、《降魔的2.0》和《法證先鋒IV》，這些劇集的收視都有一定的保證，甚至會再創高峰。

《法證先鋒IV》上年係全年最高收視劇集。（劇照）

不過這種穩定亦令TVB容易陷入一個危險的思維，就是不停食老本，翻拍或續拍一些本來受歡迎的作品，但從來拍續集都是一件踩鋼線的事，同一套路再次伸展，如果劇情劇本其實沒有太大改動，就好像今次翻版的《十月初五的月光》，一樣會被鬧到飛天，雖然觀眾依然支持，但難保總有一天會因為你的一成不變而離開。其實之前《陀槍師姐2021》已出現同樣問題，夾硬用熟悉花紙包裝，到頭來被觀眾批評沒有原作神髓。

翻拍冇問題，但你有冇信心做得比之前好？（劇照）

但TVB有這種做法也是無可厚非，先不說這些食住上的劇集可以在內地有市場，其次是創新也不一定可以在香港吸引新的年輕觀眾，更有可能令本來的受眾離開，今年的《刑偵日記》就是一個例子，現在播放的《拳王》也是另一個例子。在創新與穩定之間，TVB想要取得一個平衡，暫時只得《法證先鋒V》可以取得好成績，其他翻拍劇總是兩頭不到岸，想順得哥情又失嫂意，難道真的要晚晚播《愛．回家之開心速遞》？

要講老少咸宜，剩係諗到《愛．回家之開心速遞》。（節目截圖）

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不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。

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