傳楊千嬅今年4月全家已移居上海　Torres做Jasper校友讀國際學校

楊千嬅自從轉戰內地之後，不時參加綜藝節目以及亮相各大時尚活動，發展得順風順水，人氣也不錯。日前，有消息指千嬅在4月時，全家低調移居上海，9歲兒子丁進諾（Torres）也以就讀當地頂級學校。



千嬅不時同丁子高以夫妻檔出席活動。（微博@楊千嬅）

近年來，千嬅在內地主要以綜藝節目為主，包括《妻子的浪漫旅行3》、《做家務的男人3》、《我們的歌3》、《誰是寶藏歌手》、《導演請指教》等，還會亮相不少晚會獻唱，行程緊密，長期與家人分隔兩地，加之疫情緣故，往返內地又要隔離，非常不便。而在今年4月，千嬅曾帶Torres一起在酒店隔離，連續相處14日，她直言感覺很不同，也多了很多機會與兒子聊天。

Torres在酒店整pancake給千嬅。（視頻截圖）

除此之外，千嬅在7月參與的《做家務的男人3》中也曾表示家庭對自己的重要性：「走到現在我這個階段，最大的成就感，不是我工作上得到任何東西，我覺得最大的成就感，就是我有家庭，這個是一輩子的事業。」加之最近丁子高同劉嘉玲經常一起跑步，似乎對上海的生活也逐漸適應。

據悉，Torres就讀於「上海耀中國際學校」，該校採用獨特的雙語和多元文化教學模式，在全球備受肯定，鄭希怡（Ymiko）的女兒梁子柔以及陳小春應采兒的兒子陳胤捷 （Jasper）都在是該校學生。就學校網站的學費顯示，小學一至四年級每年收費284400元（約35萬港元），非常昂貴。

該校有不少明星子女。（網絡截圖）