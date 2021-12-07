全民造星IV丨B組輸三場再foul五人　執生王Sica慘被淘汰

ViuTV真人選秀節目《全民造星IV》今晚（7日）第三回合最後一組比賽有結果，A1組自選表演狼人殺極有水準，到指定項目唱欣宜《救命歌》，終於改變「dance唱歌注定坎坷」命運，無論卓韻芝、On仔、陳詠燊都讚不絕口。

A1改變「dance唱歌注定坎坷」命運。（節目截圖）

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而B2組在梁祖堯主意下將《救命歌》變成黑色喜劇，Gao、Alice、阿mic一齊扮湊仔師奶，令全場大笑。Kary睇得最開心，承認見到自己：「我真係好有共鳴，（啲對白）我應該有講過，我可能有咁鬧過個仔！」不過仍然未法補救自選表現的落差，A1組以5票晉級，令B組的阿mic出局。由於B組在今個回合輸了三場，要再淘汰五個人，梁祖堯無奈下說：「我唔係foul人，我係諗邊10個留低。」，最終Liu哥、Ana、阿杰、余潔滢、Sica亦在今輪出局。

Sica晚上在社交平台多謝阿祖：「你真係一個好有心嘅導師，一個心地好好嘅人。節目剪出嚟嘅時間同內容有限，但你為我哋付出嘅時間同心機遠超於大家嘅想像。你幾乎每一晚都陪我哋留到好夜，幫我哋安排好多好有意義嘅exercise，每一輪都逐個女仔比一個方向我哋去成長突破。」、「真係數都數唔曬你付出過嘅嘢，好多位都真係好無條件咁為我哋付出。」

B2演黑色喜劇，令全場爆笑。（節目截圖）

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