台性感網紅「陪瞓老細」被告　正宮揭官司背後慘事：我被騙去陪酒

台灣性感網紅「情色教主」雪碧方祺媛去年被爆出，與公司老闆郭柏均有不倫戀，甚至還產下一女，讓郭柏均的正宮林咚咚氣的提告兩人侵害配偶權，今年11月底在台灣法院宣判郭柏均、雪碧應連帶給付45萬元（台幣、下同），另郭柏均也因侵害名譽權賠償10萬元。



據「鏡週刊」報導，官司勝訴後，林咚咚接受訪問時透近況，現在她一個人獨自養三個小孩，靠著零星的通告，或是偶爾接到團購業配，每個月約有兩萬多元的收入，對於郭柏均與雪碧被判敗訴，她也憂心不知對方是否會付錢。

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林咚咚自揭去年要打官司時，因為沒有錢，朋友介紹了一位台灣律師，但該律師說要帶她認識一些台灣警察，就叫她去KTV，裡面有位警察就不停要灌她酒，甚至假借喝醉要撲向她，最後以要回家帶小孩為由，趕緊逃離現場，事後她覺得自己應該是被那位律師利用了。

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