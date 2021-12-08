韋史密夫喪講婚內出軌驚人細節　網民發起請願書「別再採訪他們」

撰文：COOL潮流生活網
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荷李活巨星韋史密夫（Will Smith）與妻子珍達史密夫（Jada Smith）共同協議的「開放式性關係」相信大家早有耳聞亦已不用再贅述。不過，每次韋史密夫在公開場合頻繁的透露細節，事實上早已引起大家反感，最近，請願網站 Change.org 便公開發起了「不要再採訪這對夫婦」的請願書，引起大量迴響。

發起的用戶名為Dexter Morale，他認為每次韋史密夫在公開場合透露與妻子的婚姻故事，如婚內出軌、分居等細節太過頻繁讓他非常反感，故而發起「不要再採訪這對夫婦」的請願。

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不料，這則請願也受到許多網友共鳴紛紛表示：「請他不要再講了，聽得夠多了」、「我覺得我已經成為他們婚姻中的一部分」。另外簽署的網民也無奈的表示：「生雞卵無，放雞屎有，我了解他們婚姻，比了解我媽還多，真的不想再聽到他們私生活了。」

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據了解，目前這則反韋史密夫夫婦的請願，已超過21,000名網友簽屬。

有網民難忍韋史密夫兩夫妻狂講「開放式性關係」發起請願書。（網頁截圖）
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