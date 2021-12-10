TVB前藝人自認發明星夢　靠扮變態佬訓練演技　曾為金剛做替身

從小我就像大家一些喜歡看TVB的劇…不對，是痴迷的一種程度，我會幻想著我是角色裡的扮演者，我會幻想在播放片頭時有我的鏡頭那是多麼酷的一件事。



大慨中五六的時候，我的明星夢發的愈來愈強，全班同學都知道我希望考進TVB的藝員訓練班（就是周星馳，發哥，劉德華等）都是被選中進這個班，每年都有差不多幾千人報名，最能選十幾個培訓，畢業簽約才能成為TVB藝人。

記得我當初的訓練演技方法就是突然間在女同學面前扮演變態佬，別的都好像沒怎麼演過，我現在也想不起來為什麼那麼愛扮變態佬，我也會在洗碗的時候，突然想像我的家人走了， 看看我能不能哭， 結果是不太能，因為當時的我是個很樂天開心，沒什麼痛苦經歷的年青人，加上又不是天生的演員。

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可能是我的個性，同學都挺喜歡我，有的笑著說很難想像會在TVB週刊封面看到我，有的叮囑我一定要小心，娛樂圈聽說是個大染缸，我當時其實很開心，他們這麼說不就代表他們都覺得我是有能力成為明星，真的一句難聽的話都沒，當時的我十分感動。

沒多久，大家都畢業了，我也考上理工大學， 那TVB的夢呢， 當時的我竟然沒怎麼再想……

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：來自香港TVB的火柴，原文：為何會當了香港TVB主持人（1）】