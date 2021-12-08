《東張西望》主持黃穎君突然宣布離巢　為中大碩士生轉打政府工

現年33歲的《東張西望》主持黃穎君最近勇闖大埔富亨邨「曱甴屋」，獲網民讚專業和勇敢，更被封「東張女勇士」。人氣急升的她突然在IG宣布離巢TVB，並留言：「怎料到有一天，我也會派散水餅，給這段美好回憶劃上完美的句號。」，令不少粉絲都驚訝不已。

黃穎君面對海量的曱甴依然鎮定。（IG/@burmiewongwingkwan）

派散水餅亦寫滿字句，相當有心思。（IG/@burmiewongwingkwan）

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黃穎君參選《2012年度香港小姐競選》後入行，由於樣貌被指與藝人謝安琪相似而備受關注，她除了是《東張西望》外景主持之一，她更曾因在《降魔的》裡飾演「龍貓嫂」而受到注目。有消息指，黃穎君已獲聘為民政事務局媒體主任，昨日(7日)已正式上班，月薪為$67,595。對此，黃穎君接受《香港01》訪問時就講道：「我去面試嘅時候，勝算都唔係好大，始終都未做過咁大型嘅機構，所以都好開心有呢次機會，用另一個崗位同角色繼續去關注我哋個社會。當時面試都好大壓力，我都溫咗好耐書，所以一路都冇講道，令好多朋友都覺得好突然。」

龍貓嫂黃穎君（Burmie）擁有碩士學歷的她亦曾推出散文集。（IG/@burmiewongwingkwan）

值得一提的是，黃穎君絕對是一名才女，她本身是香港大學（教育學士）及中文大學（社會學文學碩士），她更曾推出散文集《曾幾何時》和集《未見》。問到她入行10年，有沒有不捨時，她稱：「又唔會好唔捨得，都做咗接近十年，好多謝TVB畀咗個好老公我，同埋《東張》畀咗份使命感我，令我更加關注社會同生活嘅地方。」而她的老公正是J2節目《後生仔傾吓偈》的監製丘一峯。她又憶起當初入行的原因：「喺讀大學嘅某一日，屋企人打畀我話因生意失敗欠債，連交學費亦出現問題，但以我當時嘅收入，要幫忙還債同交學費係有一定難度。」為幫家人扛下債務，黃穎君毅然加入演藝圈，並曾最高峰時打5份工。

她與老公相當恩愛。（IG/@burmiewongwingkwan）