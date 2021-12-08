2021年Google熱搜娛樂名人結果出爐　盧瀚霆登頂炎明熹上榜

「盧瀚霆」Google熱搜本地娛樂名人第一位。

過去一年，MIRROR紅透半邊天，喺最新公布嘅「Google 香港 2021 年度搜尋榜」本地娛樂名中榜中，「盧瀚霆」、「MIRROR」 及「姜濤」分別登上熱搜本地娛樂名人頭三位。而在熱搜節目中，《大叔的愛》成唯一一套進佔三甲嘅本地劇集！

盧瀚霆(Anson Lo)今年7月生日時，因為在尖沙咀碼頭嘅巨型廣告牌而引起熱話，跟接播出嘅劇集《大叔的愛》亦將他的人氣推上高峰，「盧瀚霆」一詞能夠成為Google年度娛樂名中榜冠軍都並不意外。至於排第2嘅「MIRROR」，自今年5月演唱會後，出現了有MIRROR有炒價的情況，無論都連鎖快餐店的小卡，到MIRROR 6子近日舉行的音樂會，基本上成了黃牛嘅主要收入來源。

姜濤排第3。（資料圖片）

排第3嘅「姜濤」，今年4月姜濤生日時，姜糖斥資打造了「姜濤灣」成為熱話，到9月時他在公開活動突然暈倒亦瞬間成為熱話。在本地名人榜中，TVB只有兩名藝人上榜，分別係排第5嘅吳偉豪以及第8嘅炎明熹，前者因為全裸冲涼自拍片流出而上榜，後者則因為選秀節目《聲夢傳奇》。

《魷魚遊戲》播出後風靡全球。

至於熱搜節目，第１位是《魷魚遊戲》、第2位是《大叔的愛》、第3位《錦心似玉》，至於今年TVB最高收視劇集《逆天奇案》只排第9位。

點擊睇你不知道的教主十件小秘密: