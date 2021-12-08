周秀娜為靚曾一次過剝四隻牙 現積極練體增肌為打戲準備

周秀娜（Chrissie）今日（8日）出席口腔護理活動，白色復古上衣搭配貼身長裙，甜美又不失女人味。娜姐表示平時都好注重口腔護理和牙齒整齊，每年都會看牙醫檢查，曾經為了樣靚，一次過剝了四隻智慧齒，結果第二日即刻發燒：「我嗰陣時諗如果笑起上嚟啲牙望落好靚嘅時候，即係已經被嗰個嘢吸引走咗，所以我唔理痛唔痛。」

娜姐透露自己曾經箍過牙。（梁碧玲攝）

早幾日娜姐在IG曬相，皮膚又紅又腫還痛，她透露現在有所好轉：「而家都Keep住用緊醫生開嘅藥膏，本身係會對某一啲物質敏感，尤其是轉季，身體嘅原因，或者環境都有影響。」

最近娜姐消瘦不少，不過她指自己已經在增磅，因為之後有一套劇好多動作場面要應付：「我開始有同動作指導去傾，上堂嘅時候發覺原來有好多動作係自己肌肉唔夠，佢都有建議我不如去增加啲肌肉，下身嘅肌肉呀，可以support返自己，因為好多以前嘅舊患通常都係因為我本身肌肉量唔夠，所以先會整親，而家都積極練緊體能，同埋增加肌肉。」

娜姐皮膚敏感有所好轉。（梁碧玲攝）

雖然拍動作戲好辛苦，但娜姐直言自己也很享受這個過程：「動作戲難免受傷，我覺得大家都係專業嘅即係一定都喺安全嘅情況底下去完成嗰件事。同埋而家比起以前再好啲，因為都仲係有一個月嘅時間去練多啲動作，所以還好。雖然辛苦，但enjoy，好開心可以挑戰一個咁樣嘅角色，我自己好想做一個我有唔同變化嘅時候就接到呢套劇，咁所以開心嘅。」