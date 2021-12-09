專訪｜蔚雨芯棄歌手夢開美容公司擁千萬豪宅：唔想40歲都係咁登台

「咩『馬拉男朋友』啊、咩『魔鬼胸』、身材幾多，都係咁印象中，都冇人focus我嘅工作！」現年27歲的蔚雨芯（Rainky）出道九年來，模特兒、歌手、主持各個範疇樣樣做齊，去年自資開美容公司榮升老闆娘後更被傳媒封作「娛圈小富婆」。但其實她依然有不少苦惱。近日蔚雨芯憑TVB台慶劇《十月初五的月光》回歸小銀幕，雖終於得到部分觀眾的讚賞，但相比演藝事業，外界對蔚雨芯的花邊新聞似乎更感興趣，甚至有人因一些不實報道而批評她、攻擊她，令她下決心不再坐視不理默默忍受一切，向作出不實指控的網民出律師信：「如果我永遠都係做蔚雨芯畀大家睇，我會好辛苦，其實我暗啞底都係劉蒨樺（蔚雨芯原名）嚟！」



蔚雨芯希望可以活出真我。（陳順禎 攝）

兩年前加入TVB由一名跳唱歌手轉型成演員，雖然之前都曾經客串拍過幾部劇集，但正式擔當一個重要角色，今次《十月初五的月光》是第一次：「第一次拍kiss戲，我好緊張，好多人望住，但係前面啲對白好感人，最驚就係前面唔感動一嘢咀埋去會好尷尬，所以我都冇乜點理，好開心一take過！」她所飾演的角色正正就是當年姚樂怡飾演的角色「江依文」，是一個性格反叛、常口不擇言，更經常發小姐脾氣對人大吼大叫的女生。能不能夠超越原作，蔚雨芯坦言沒有信心、亦沒有期待，但卻因該劇對未來充滿不少期盼：「以前因為《十月初五的月光》出咗佘詩曼、張智霖，希望今次都可以令我多啲嘢做啦！」

蔚雨芯經常向性格不羈的金勝（郭子豪 飾）發小姐脾氣而鬧大交。（《十月初五的月光》影片截圖）

Rainky笑言自己沒有太多演戲經驗，又沒有正式上過戲劇班磨練演技，只能憑自己慢慢摸索出來，比起不少演員輸蝕不少，但她認為演戲不一定要學過才叫演戲：「演戲打動唔到自己就打動唔到觀眾，雖然演技上有好多嘢係要學習，同唱歌學發音一樣，但我覺得唔好畀個框框自己演戲一定要係咁演，冇人知演戲係一定要喺老師教嘅框架入面，好多嘢要自己去感受，再去包裝過。」提到劇中最難忘的一幕，Rainky二話不說就揀選了她飲醉酒後與郭子豪大吵大鬧兼被對方淋水的場面：「佢（郭子豪）潑完水盞燈熄咗，我諗住繼續演落去，但子豪即刻嗌停唔敢再畀我演落去，驚會漏電，好彩佢提醒我，如果唔係我都唔知！」她笑言雖然有驚有險，又要再吹乾兼再set過妝髮，但她覺得該段戲她需要演繹不少情緒轉折點，令她特別有更深的感受。

蔚雨芯好多謝郭子豪。（Instagram：@rainkywai）

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蔚雨芯於2012年以跳唱歌手身份出道加入樂壇，雖然初時成績不錯橫掃多個音樂頒獎禮的新人獎，但原來當時的她過得並不快樂：「其實跳唱唔係我話事，係我經理人話事㗎，我最唔鍾意嘅就係跳舞！（跳唱歌手）真係唔係好啱我，真係唔係我想做嘅事情，我有出聲講過，但公司有公司嘅立場，師兄又係狄以達同EO2！」她又形容自己是一個比較被動的人不喜歡交際，圈中好友其實來來去去亦只有幾個：「佢哋好興小圈子或者同邊個friend，我就好少同圈中人玩，比較少，就算friend都係一兩個入行識嘅最真摯嘅幾個，初入行最冇機心㗎嘛，嗰陣識嘅永遠都係最真！好多人都話娛樂圈係一個大染缸，睇你嘅心態，同埋睇你係咩人就會吸埋啲咩人。」

蔚雨芯坦言自己當年並不想成為跳唱歌手。（視覺中國）

Rainky笑稱自己不夠靚女不適合做公主的角色，下次想挑戰一些癲婆、啞巴或弱能人士等角色。（陳順禎 攝）

正正就是蔚雨芯這種被動而且不擅長將自己的內心展露的性格，令外界對她有不少誤解，一在網上搜尋「蔚雨芯」三個字，關鍵字總是一大堆花邊新聞，就連她有份主演的《十月初五的月光》相關報道，焦點都只放在她的千萬豪宅上：「好多人都話我曬屋企啲乜，但我都只係喺屋企睇《十月初五的月光》，啲裝飾、成間屋嘅裝修其實都係好平，都係上網訂番嚟，淘寶都有，地氈係贊助，泳池係我屋企嘅會所，咁啱又影到後面啲house（獨立屋），好多嘢都好似老屈我咁！（物業）我自己好少咋嘛，得一個！邊寫得咁多個名啊，印花稅畀死人！之後就屋企人，逐個逐個名寫，寫到冇為止，我仲寫咗我保險經紀個名，但佢都有份畀錢，大家一齊試下！」

Rainky在Instagram影自己睇劇的畫面，卻被外界覺得她曬屋。（IG@rainkywai）

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蔚雨芯表示父母於中國內地經營旅遊巴生意，幾年前全數放售之後變成物業，故她本來亦相當有家底，鑑於早前有指她突然富貴是因獲千億大馬富二代照顧，她直斥「邊有咁大隻蛤乸隨街跳吖！」，對不實指控決定出律師信：「我出得律師信好明顯都係真相，想好強硬咁企出嚟交代畀屋企人聽。好多嘢都係謠言同惡意嘅中傷，點解釋都冇用，呢個世界係你愈好就愈多人會揭你嘅疤或者屈你，但真係唔好傷及屋企人朋友，如果係咁就觸犯我底線。我寧願唔回應，一回應出律師信！我行得正企得正，做事就係這麼狠。」

蔚雨芯無法忍受惡意中傷，決定狠下心一律出律師信保護自己。（陳順禎 攝）

除了得閒拍劇之外，蔚雨芯還是一間美容公司的老闆，由起初做網上生意、到於去年開設2000呎辦公室，到準備下年開設地舖，短短兩年就已經上軌道搞得有聲有色，早前周年晚宴更豪花過百萬大搞，邀請埋MIRROR成員姜濤做嘉賓。因美容公司老闆的身份，令外界對蔚雨芯的外表變化份外受到關注，她笑稱深知自己的外表一直備受爭議，望落去「膠」都全因P圖出事：「我Yes!嗰個年代入行，自己都覺得樣衰！冇理由拎啲15、16歲未發育嘅相話我，又唔識化妝，條眉又戚眉顯得個鼻又冇咁高，大眼仔又唔識戴、眼睫毛又唔識痴！而家就冇所謂，我都有P嘅！真人可能冇啲人覺得咁『膠』啦，但上鏡就可能P得太過份，我承認曾經有一排P得好過份，但而家就鍾意啲自然啲嘅，咁人係會變嘅。」

蔚雨芯承認自己有時P圖P太多。（Instagram：@rainkywai）

蔚雨芯現時是一名女強人，將美容公司搞得有聲有色。（Instagram：@rainkywai）

至於下一步的目標，乜都有齊的蔚雨芯笑稱：「下一步？首先要脫單先！」但其實她最想再實現的夢想是正正就是已經放低了的歌手夢，見到《聲夢傳奇》及《全民造星》等真人騷爆出愈來愈多樂壇新人，她都知道自己已經沒辦法再走回頭路：「我都係鍾意唱歌，但係有一團火係要熄嘅有時，呢個市場唔容許你再咁樣繼續，我寧願做多啲理性啲嘅嘢！我唔想唱到40歲都係咁要登台，每人要嘅嘢都唔同，最緊要自己開心忠於自己，自己可以決定啱自己嘅路！」

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