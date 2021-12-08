全民造星IV丨30強每局淘汰一成員　B組綑綁方方結果累死東東

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今日（8日）進入30強比賽，30強將會淘汰5位，由導師先揀出順序的5人淘汰名單，在比賽前逐一宣布並進行5輪比賽，輸的一方即時淘汰候補人選，A組排在出局首位的是Ika，B組的是東東，東東告白時承認失去女團熱誠：「我覺得自己唔適合女團，都冇呢個熱情唱歌跳舞，我覺得行到嚟呢到都已經好滿足。」梁祖堯在節目中交代揀人標準：「對我嚟講10個都係精英，能力值唔夠平均咪排先。」

東東自薦進入死亡名單。（節目截圖）

今輪評判邀請到欣宜、釗峰、Jay Fung、余迪偉及黃修平，欣宜希望女母可以多元化、釗峰希望女團有吸引人的能力，拍過《狂舞派》的黃修平就希望整齊：「我希望可以跳得齊、有力量，靚真係好低層次。」

A組在20名組員中揀出7位跳舞強勁組員，包括Marf、Win Win、超酸、CK、芯駖、So Ching、子涓。表演好評如潮，CK改編歌曲幾上輪受到On仔稱讚後，今次再得到余迪偉及Jay Fung肯定，黃修平更給出幾乎滿分評價：「我睇唔到任何瑕疵，係最後略嫌機械式咗少少。」

A組派出跳舞女將。（節目截圖）

+ 3

至於B組全員上陣唱Sammi《浮雕》，東東、馬欣、方方三位做主角，黃修平與欣宜睇完都稱讚方方演得出色。雖然歌手評判欣賞演出，但余迪偉狠批B組唱功不濟：「如果擺入藝術表演係好好，但如果係香港特色女團要嘅嘢呢？我唔知。東東係好好，但唱得唔夠好，如果三個主角唱得唔好，會扣晒分。」最終A組四藍一紅票數勝出，東東出局後，B組下位出局候補的是Karen。

B組再次加入藝術元素，被余迪偉質疑不是女團所需。（節目截圖）