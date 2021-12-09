鄭秀文遇上新一代男神趁機合照情深對望　王君馨：姐姐好似心心眼

近年娛樂圈彈出不少男神人物，現年23歲的魏浚笙（Jeffrey）絕對是新一代男神代表之一，他於2020年參與ViuTV電視節目《調教你男友》因外貌出眾人氣急升。短短一年，IG粉絲擁16萬，各大品牌也找他合作，Jeffrey除了拍攝綜藝之外，最近也接拍了ViuTV的原創電視劇《I.SWIM》，劇中不少騷肌場面，已讓無數粉絲期待。

想不到Jeffrey的魅力連天后鄭秀文（Sammi）也被他迷倒。昨天（8日）有一眾藝人都出席了「女人的故事」短片電影的活動，其中便有Sammi和Jeffrey，這是二人第一次相見。今天（9日）Sammi在IG發布了和Jeffrey的合照，表示昨天認識了很多新朋友很高興。重點是相中的Sammi和Jeffrey二人對望，從Sammi眼神中明顯看到變成了一個心形，Sammi完全被Jeffrey的顏值深深迷倒了，同時Sammi也加了不少hashtag，激似一名迷妹，她寫道：「#我一邊拍照一邊想著枱上的幾盒爆谷實在好想好想食爆谷呀 疫症以來都未食過爆谷」、「#我的好姊妹faye是煨sir的勁粉」，連王君馨也留言寫道：「姐姐好似心心眼」。

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