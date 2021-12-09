梅艷芳｜梅媽親揭女婿攜子離港失聯之謎　慶幸阿梅遺產交託管基金

電影《梅艷芳》上映以來叫好又叫座，而跟梅艷芳 (梅姐) 一家失聯21年的大姨甥潘文皓，亦因為在加拿大看了電影後，在社交網發文表達對梅姐及母親的感想，令其身世再度曝光。潘文皓近日已返港並已跟梅媽重新聯絡，婆孫有望可以重聚。

潘文皓表示深深被電影感動長期處於流淚狀態，亦感激姨姨（梅艷芳）留給他和弟弟的教學基金，讓他們可以順利完成大學並找到好工作。

昨晚，資深傳媒人潘小文在他有份主持的網台節目《D100娛限奶媽》中透露，他早前到醫院探訪梅媽，梅媽講了當年梅愛芳 (Ann姐) 丈夫要帶著兩個兒子離開，而不再跟梅家接觸的原因。潘小文引述梅媽所指，當年Ann姐患重病時，其丈夫一度誤會梅姐與梅媽不肯幫助醫Ann姐，到Ann姐死後便為此而感到生氣，並帶住兩名兒子移居加拿大。梅媽指兩個外孫原本有她的電話，到加拿大後亦曾致電給她，但被Ann姐的奶奶發現此事後，便把梅媽的電話號碼丟掉，自此孫兒跟她便失去了聯絡。

梅媽覃美金對兒子行為不滿。（資料圖片）

另外，梅媽提到她曾跟梅啟明同住，但對方很少回家，她也不知道對方的行蹤。當日Ann姐過身，梅啟明並沒有現身，到梅姐離世後他便出現了，梅媽指他出現是因以為會有錢分。到梅啟明知道原來他沒能分到一分一毛，就認為是梅姐欠他太多，一直出盡辦法去追討金錢。梅媽又慶幸梅姐把遺產交予託管基金，基金每月給她生活費，因為梅姐知道如果把錢全都留給梅媽，梅啟明一定會花光光。

梅啟明入稟控安樂電影有限公司侵權。（資料圖片）