分析近五年Google電視排行榜　發現TVB霸主地位慢慢消失...

Google 香港 2021 年度搜尋榜日前出爐，而喺節目方面，第1位是今年熱爆全球的《魷魚遊戲》、第2位則是《大叔的愛》、第3位則是由鍾漢良主演的內地劇《錦心似玉》，至於今年TVB最高收視劇集《逆天奇案》只排第9位。

點擊睇十大排名：

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Google香港2020年度搜尋榜的「熱爆劇集」，在TVB播出的總共有6套上榜，其中有5部是自家劇集，成為今次榜單上的大贏家。而往年在這個榜上霸佔不少位置的韓劇，今年只有兩部上榜，內地劇反而有三套。

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Google「2019年度熱爆電視節目」中《鐵探》、《金宵大廈》、《白色強人》、《大帥哥》、《十二傳說》和《解決師》都有上榜，但冠、亞軍分別是內地劇集《皓鑭傳》和《倚天屠龍記2019》包攬。

「Google香港2018年度熱爆電視節目」清一色是劇集，33年前神劇《義不容情》在上月重播，竟成功殺入年度十大！名單當中有7部劇集在TVB播放，在ViuTV的也有一套，不過卻是內地劇，相信跟ViuTV關係不多。上年同期的表單，當年大家口裡說不看TVB，眼睛卻很誠實，當時TVB仍然是香港真正的「大台」。以地區來說，港劇佔了6套，而內地劇則有3套，韓劇《金秘書為何那樣》則成為唯一外語劇，到底你最愛劇集有否上榜？邊部又是話題神劇？一於逐個數！

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Google「2017年熱爆關鍵字搜尋排行榜」嘅結果，第一位係呢排人人吹奏嘅《降魔的》，十大排行榜入面，有4套都係TVB劇。內地劇《射鵰英雄傳2017》仲因為TVB播，多咗人搜尋。

2016熱爆電視節目搜尋排行榜的結果，排行榜的第一位，是韓劇《太陽的後裔》，榜內有10套電視劇，有5套是TVB劇，包括《EU超時任務》、《一屋老友記》、《幕後玩家》及《潮流教主》，還有緊接榜首的TVB最新神劇《城寨英雄》，加埋外購劇《無心法師》及《瑯琊榜》，在TVB播放的劇集足足佔了7套！

（左起）《一屋老友記》、《EU超時任務》、《城寨英雄》及《幕後玩家》都一度成為熱話。（網上圖片）

同場加映：TVB十年前收視咩局面？ 最低一套《團圓》竟然比今年最高一套仲好

不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。

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