黃德斌與余曉彤擔任海洋大使　親身到海底清理鬼網宣揚保育理念

為提高大家對保育地球的意識，SEIKO以保護海洋為主題和靈感開發出其 Prospex系列支線產品並推出「Save the Ocean」企劃，讓大家在品牌的腕錶上體現愛護地球的精神。今年，SEIKO Prospex延續「Save the Ocean」的精神，誠邀黃德斌與余曉彤擔任海洋大使向大家宣揚海洋保育的理念。



SEIKO特意邀請黃德斌及余曉彤親身到海底捉鬼網，宣揚保育海洋的理念。

近年，雖然香港人對環境保育的意識提高了不少，但是要深潛到海底清理鬼網，始終不是一般人可輕易觸及的範疇。有見及此，SEIKO特意邀請黃德斌及余曉彤親身到海底捉鬼網，宣揚保育海洋的理念，德斌表示：「從小到大，我都是在海邊生活，而且一直都非常熱愛水上活動，所以對海洋是非常有感情。今次透過『Save the Ocean』企劃，親身到海底捉鬼網，一方面好開心因為我們成功清理了數個大型鬼網，但另一方面亦很痛心因為我們的海洋真的充斥着很多垃圾，所以希望大家都可以珍惜海洋，藉着是次企劃反思我們的生存條件，想想我們究竟可以怎樣幫助地球。」

而另一位擁有非常豐富潛水經驗的海洋大使余曉彤（Hidy），一直都十分關注海洋生態，更成立了以保育海洋為宗旨的海洋資訊平台DEVE。今次與SEIKO攜手合作，宣揚「Save the Ocean」的精神，Hidy表示：「海洋其實是我們的家人，是和我們一起成長的伙伴，但現在卻生病了，由以前的色彩繽紛變成現在的黑白色。因為海洋其實是有46%的垃圾。其實我怎樣努力，這都是不可能的任務。希望大家都能了解鬼網的嚴重性，由源頭造起，每人都學習關於環保的理念和意識，改變世界。」