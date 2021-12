ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》昨晚(9日)進入30強階段,將會淘汰5人再進入25強,兩位導師分別要排出5人的死亡名單,再進行5場比賽,輸的一方即場由死亡名單順次序出局,原本只剩10人的B組再輸一場,東東首先出局。

Karen撰文似乎暗示自己出局。(IG@karen.yeeeee)

B組之前的出局者多次受到網民質疑,咖喱、Sica、阿杰、等都有網民大呻不值。而昨晚節目亦宣布,B組下一位出局候補的將會是Karen。今日Karen似乎暗示已被淘汰出局,在社交平台寫下:「感恩造星旅途遇到你地,係每一位身上我都學到好多好多,一齊創造左好多美好嘅回憶。@superaggiieee 幫我起左一個我好鍾意嘅花名,@winka_chan 由一開始諗多左怕,connect唔到到依家好鍾意同你玩,@anaxoxoo 超級欣賞你嘅心態同埋闊達,好感恩可以同你地相處左一個月。經歷左好多高高低低,有時候難免會有摩擦會有不同情緒,但彼此都係想為表演好作品好,最近見返面hangout其實係好喜歡我地嘅energy and the way we vibe with music, thankful, as always! love u guys.」

阿祖睇完金魚表演,對Karen改觀。(IG@karen.yeeeee)