全民造星IV丨安希婷一滴眼淚變老鼠屎　迪偉嫌情緒唔同判A組死刑

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今日（9日）繼續30強比賽，B組上一集淘汰了東東，Karen跌入死亡名單。A組上一場派出跳舞女將，第二場以歌唱女生出戰唱《剖白》，由於要投入大量情緒，未能拿捏得最好，不過Alfred在賽前形容：「今次我都係博，如果可以自然流露到情緒，係可以on top過其他表演。」可惜過程相對平淡，安希婷喊出真感情，但被嫌與其他人情緒不一致，影響到整體表現。欣宜亦篤爆Jay Fung在錄影之前，曾讚Ada仔靚女。

Karen在死亡名單。（節目截圖）

Jay Fung讚Ada仔靚仔。（節目截圖）

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另一邊廂，梁祖堯透露組女們希望可以挑戰上屆顧定軒同張進翹（Manson）的《我們》，最終選定暐翹與Ivy So做主角。不過阿祖一開始有擔心兩位成員未做過戲，會影響發揮。結果表演項目《勞斯萊斯》有女生曖昧風格，兩人親吻極有去屆影子，結果欣宜睇到喊：「我喊咗囉，即係work囉，特別想讚瑋翹。」結果B組5票勝出，A組的IKA出局，安希婷進入淘汰名單。

B組想挑戰上年項目《我們》。（節目截圖）

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30強第三場比賽，A組6位成員Candy、kinki、阿蛋、Day、Yoyo、Ariel以年輕做主打，平均只得18.5歲，但最初進度緩慢，要由芯駖、Marf等幫手出主意。A組今回合扮演小矮人，欣宜大讚：「我好鍾意呢個表演，我曾經想像《造星4》選女團，就好似今日咁樣,好青春好有活力，好有玩味。」

A組最後生的組合，平均只得18.5歲。

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