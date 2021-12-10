無綫傳與港台共同舉辦頒獎禮　押後到4月撼ViuTV年度推介

臨近年尾又到樂壇頒獎禮，商台《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》正為「我最喜愛」項目投票，以往相同時期還有港台《十大中文金曲頒獎音樂會》投票。不過今年《十文金曲》仍未有動靜，昨日（9日）有傳《十大中文金曲頒獎音樂會》將與無綫《勁歌金曲頒獎典禮》一同舉行。

「我最喜愛歌曲」10強周五（10日）截止投票。

以往新城、商台、無綫、港台傳統樂壇四張成績表都在12月及1月舉行，不過昨日傳出兩台合作後，有指兩台將會一反傳統，將頒獎禮調至4月，與ViuTV的《Chill Club 推介榜年度推介》同月舉行。

演唱會上，姜濤首次跳唱新歌《鏡中鏡》，他說非常緊張。（鄺鈺瑩攝）

早前有傳ViuTV會播《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，由於新人獎今年拆分男、女、組合，聲夢炎明熹（Gigi）有望得獎，亦因此得到在ViuTV亮相的機會，不過Gigi在元旦日要出席中環海濱活動空間舉行的《2021美麗的夜香港跨年演唱會》，令她亮相ViuTV機會變細。而今次無綫與港台合作，亦令MIRROR有機會在TVB亮相。對於傳言，港台回覆傳媒稱有消息再公布，無綫就不作回應。

中環海濱活動空間在除夕夜和元旦日都有NEW TV主辦的戶外演唱會，一眾星夢歌手及聲夢學員將在1月1日開騷。（海報）

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