華燈初上｜吳慷仁反串演跨性別媽媽桑　變性造型獲讚"靚過真女人"

Netflix台劇《華燈初上》播出後引發討論熱潮，第二季在網友敲碗下即將登場，其中第二季中的客串人物就是演第三性公關媽媽桑的吳慷仁，日前他PO出新造型，要兩位媽媽桑林心如和楊謹華別再爭了，把鳳小岳交給他處理，並自嘲他們是「華燈初上」，他則是「夕陽下山」。



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吳慷仁的反串造型華麗又妖嬌。但他卻要網友看了別噴飯，還笑說：「真不知道當時我在幹甚麼？」要大家千萬別吃飽再看他。

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他在帖文中寫下要ROSE媽媽和蘇媽媽別再爭了，把江翰交給他處理，疑似先曝光劇情，網友都在猜，他可能是為兩位媽媽出頭的新媽媽桑。

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