Netflix｜孔劉復出作《寧靜海》預告曝光　揭開月球最黑暗秘密

【Netflix／寧靜海】一場九死一生的任務，將會揭開月球見不得光的秘密。Netflix原創科幻驚悚韓劇《寧靜海》（The Silent Sea）公開正式預告。



《寧靜海》由青龍電影獎最佳影片、亞洲電影大獎最佳電影《非常母親》編劇朴銀嬌（Eun-kyo Park）執筆劇本，原短片導演崔恆墉（Hang Yong Choi）再擔任導演職位。

故事根據2014年的同名短片改編，背景設定在情勢危急的未來，此刻的地球面臨水源匱乏的困境，一群韓國科學家試圖拯救自然資源耗盡而滿目瘡痍的地球，決定前往月球從一個廢棄研究站取回未知樣本。卡司群包括孔劉、裴斗娜、李準、金先英、李茂生、李城旭等人。

【圖輯】揭開月球最黑暗秘密！點圖放大看孔劉Netflix新劇《寧靜海》預告👇👇👇

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孔劉演出探險隊的隊長 Han Yun-jae，必須在有限的資訊下執行關鍵任務。他將把團隊成員的安全放在首要位置，即使這會讓自己陷入危險之中，他也毫不猶豫。

裴斗娜飾演團隊中的天文生物學家 Song Ji-an，決心在已廢棄的月球基地研究站中，挖掘事故背後的真相。李準飾演首席工程師 Ryu Tae-seok，曾為國防部的菁英團隊成員，為了逃避國防部裡令人窒息的環境，他自願參與這項極具危險的任務。

《寧靜海》將於12月24日在Netflix上線。

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