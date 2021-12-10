SKYLE四女和外籍男模共同渡過《Our Christmas》　新MV勁吸引

中韓女子組合SKYLE於今天發佈首次節日單曲《Our Christmas》的MV，由隊長CHAEHYEON 在露台發現一外籍男模開始，四名成員完美變身成為陷入愛情的可愛冬季少女。CHAEHYEON 和男模大戰廚房整蛋糕，UJEONG 則與男模手指彈結他，ERIN幻想同男模咀咀，其中GINNY成為大贏家，藉着與男模學習踩roller，同男模有擁抱貼身接觸。雖然表面好似四女爭一男，但實際上佢哋最後都係選擇同成員一齊過聖誕最開心。

SKYLE於今天發佈首次節日單曲《Our Christmas》的MV。

SKYLE成員們一同表示:「今年出道，能夠把第一季歌曲也送給Castle（粉絲名）感到非常高興。 希望Our Christmas能够和大家一起度過幸福的聖誕節。」

另外SKYLE成員GINNY正在《IDOL STATION》第二季作為主持人活動中。

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不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。

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