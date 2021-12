麥明詩趁30歲生日派福利。(IG/@ louisa_mak)

麥明詩(Louisa)自去年轉行為商業顧問後甚少公開露面,不過今年拍攝亞洲心動娛樂(AMM)劇集《逐流時代》後,獲得網民及粉絲再度關注。Louisa趁今日(11/12)30歲生日,在Instagram上載一張紅色比堅尼照,並留言寫道:「早晨 30快樂 給自己的第一個生日禮物:健康健美的身體 #生日大贈送 (Good morning ☀️ happy 30th 1st birthday present to myself: a healthy and fit body)」

照片中,Louisa穿上紅色比堅尼,在泳池邊用手撐起身體,身材超Fit,非常性感。上載性感照後,即吸引到大批粉絲讚好,而圈中好友包括張繼聰、唐詩詠、陳凱琳、姚子羚、洪永城等都留言讚Louisa超火辣,「生日快樂hottie」、「索啊」、「超火辣!」

