林夏薇計劃增添家庭成員　有望憑《七公主》奪視后？

林夏薇是圈中出名的愛狗之人，家裡飼養了「金豬」、「菠蘿」、「木耳」三隻寶貝犬，日前她在IG表示有計劃在家增添「新成員」，她謂：「最近經常有人問我，家裡會否增添『新成員』？其實是有計劃的，不過最大考慮因素，是『新成員』能否跟三隻寶貝相處，所以事先要同三隻寶貝溝通好，而我近日亦帶『木耳』去學校上堂留宿、訓練，又嘗試帶『金豬』去同『新成員』相處一下，看看牠們能否好好共處，如果有好消息再同大家公布。」



林夏薇是圈中出名的愛狗之人，家裡飼養了「金豬」、「菠蘿」、「木耳」三隻寶貝犬。

其實林夏薇一向視三隻寶貝犬如家人般，早前試過因為「金豬」生病，出席公開活動時崩潰痛哭，幸好最後「金豬」戰勝病魔，不過事件令她有感而發，決定聯同兩位愛犬之人兼音樂人莊冬昕、賈立怡合作歌曲《因為有你》，藉着歌曲發放正能量，呼籲大家愛護寵物！日前林夏薇與「金豬」、「菠蘿」、「木耳」更為歌曲拍攝MV，首度跟愛犬開工，雖然她笑言是向超高難度挑戰，但感覺非常溫馨，林夏薇在IG透露MV拍攝時發生小插曲：「『菠蘿』同『木耳』因為爭寵而打交，令『木耳』心情受影響、悶悶不樂。至於『菠蘿』向來有音樂天賦，以前我彈琴，牠亦會跟住叫，今次拍MV，一邊拍一邊播着這首歌，牠聽到也全程不停地叫，非常投入。」

日前林夏薇與「金豬」、「菠蘿」、「木耳」更為歌曲拍攝MV，首度跟愛犬開工，雖然她笑言是向超高難度挑戰，但感覺非常溫馨。

先拔頭籌兩劇成熱搜「十大」

此外，林夏薇今年在主演劇集《逆天奇案》與《七公主》有突破性演出，當中在《七公主》一場痛失愛貓的虐心爆喊鏡頭，更被熱捧為《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女主角」的大熱人選，其實《逆天奇案》與《七公主》除了是無綫全年收視排名前十位外，這兩齣劇集在兩大搜尋器Yahoo及Google剛剛公布十大熱搜的劇集名單中，可謂先拔頭籌，成功躋身十大位置，似為薇薇角逐視后打了一枝強心針。

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