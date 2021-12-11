十月初五的月光｜初哥哥同君好示愛　何依婷「讓愛」考演技

真係好有初戀同純真嘅感覺。

《十月初五的月光》下周迎來結局周，隨著每個角色的故事發展愈趨緊湊，包括文初（胡鴻鈞飾）終放下狠心生母、文初、君好（何依婷飾）及禮信（羅天宇飾）之間的三角戀、海景叔（石修飾）的生死問題、金勝（郭子豪飾）與萬世光（林偉飾）的父子情、莎華（姚嘉妮飾）對展輝愈發不能抑壓的感情等，每段故事均令人咬牙切齒！

昨晚（10日）播出一集的重點劇情，落在文初與君好身上，經Q姨（米雪飾）鼓勵的文初，鼓起勇氣向君好示愛，更在秘密基地佈置了君好最喜歡的紅葉樹。正當以為這段苦戀修成正果，文初卻在重要關頭接獲疑似患癌消息，結果示愛變成「讓愛」，令網民大感痛心。之前備受負評的依婷更獲得大平反：「呢幕君好又做得幾好喎，真係做到個傷心樣」、「邊個話依婷演戲差，文初祝福佢哋兩個時，依婷表情一流」、「Last場2個演得好好」、「兩個都好虐心」、「呢幾集君好做得唔錯」、「表情直穿螢幕，打動到我」。

依婷昨晚一集演技終獲平反。

網民更再次對胡鴻鈞讚不絕口，力推他榮膺「萬千星輝頒獎典禮2021」飛躍進步男藝員獎：「胡生LAST依場演得好好，有資格升格男飛躍」、「胡生完全真情演出」、「米雪同文初依場好有火花」、「演技大爆發」、「估計男喜可入5強」。網民又指劇情雖然有點老土，但卻愈看愈有戲味，並大讚新版有新意：「劇情同原版唔同，有新意」、「好少睇港劇，呢套愈睇愈有味道」、「其實依場好粵語長片..但又TOUCHING」、「橋唔怕舊，最緊要受」。

這周喊濕唔少紙巾的《十月初五》迷，下周「災情」可能更嚴重，舊版海景叔及沛堅（伍富橋飾）分別因肺癌及車禍離世，網民對二人能否在新版改寫命運大表緊張，對此監製陳志江受訪時只願意透露結局周確實會有重要角色身亡，但答案要留待觀眾追劇時尋找。陳志江續指新版中Q姨將會遇上重大考驗，且催淚程度不輸舊版：「我哋好多同事睇完都讚米雪做得好，同埋個個喊晒。」陳志江又指莎華結局篇將會「強化」兼且「大暴走」！

Q姨同文初嘅互動，亦被讚好有火花。

而開播以來憑藉美好身段引發不少網路熱話的楊柳青，其飾演的健身教練Fanny原型原來來自馬冰心（新版由康華飾演）妹妹馬冰芬，當年由馮曉華飾演的馬冰芬，經常在善良的冰心身旁「輕風作浪」，與新版負責協助莎華破壞展輝（海俊傑飾）及冰心關係的Fanny有「異曲同工」之妙。