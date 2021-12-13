陳凱詠演唱會｜串燒歌臨時加《倒轉地球》：今期實在太流行

一連兩晚《陳凱詠UNBORDERED演唱會》昨晚（12/12）在九展Star Hall圓滿結束，騷後Jace接受傳媒訪問，談到四個月前才在附近的Music Zone舉行第一個演唱會，今天就在更大的Star Hall完成兩場個唱，她直言一切始料不及：「其實係好癲，呢一年有好多事情發生，嗰陣都估唔到8月有個演唱會，我都問自己係咪準備好。今次仲要嚟到一個咁大嘅場地，我好擔心，怕自己應付唔到。好開心見到兩晚都滿座，觀眾反應都好好，確實係畀我一支好大嘅強心針。」

今晚Jace耍花劍，概念源於兒時生活。她說演唱會前三、四個月重拾訓練，打好基本功，不過要到一星期前才開始真正排練。（周倪瑩攝）

Jace坦言為了演唱會，事前也有跑步、游泳、練舞，應付跳唱、耍劍等所需的體力負荷，不過她直言最初構思在跑步機上跳舞，猶如在戲弄自己：「一試落其實都幾驚，本身諗住係著高踭鞋，最後都係轉咗，真係寧願穩陣啲，唔想有意外發生。但係冇計，都係要入台先可以試到跑步機，好感恩一切順利，冇意外發生，對我同舞蹈員嚟講真係唔容易。」至於是否擔心過服裝再次出意外，Jace直言：「其實我本身唔係咁緊張，但係你哋次次都係咁問同講，搞到我同服裝師都好緊張。」

今晚表演對Jace的體力消耗頗大。（周倪瑩攝）

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Jace在演唱會後段唱了一段Medley，唱著近期樂迷常聽的歌，當中又以近期熱話《倒轉地球》開始。她說這一段是在最近才決定加插：「一開始諗緊唱咩歌嘅時候已經決定要有一段medley，我想揀一啲大家都有聽過嘅歌，未必要好high，chill chill地都已經可以。完咗《今期流行》嘅intro之後，一開始係想順勢接落去《跌嘢唔好搵》，點知今期《倒轉地球》實在太流行，所以到最後就建議加埋《倒轉地球》。反正都係玩下啫，希望大家開開心心。」

Jace直言到最近才決定加《倒轉地球》。（周倪瑩攝）

Jace的父母今晚也有到場欣賞，她在演唱會期間公開二人的定情歌，事後笑說自己弄得父母非常尷尬，騷後再與他們見面時或會被責備。不過談起親情，Jace直言自己思想上非常傳統，希望大家以家人為重：「好多時我哋因為工作上好多時要OT，就會開始唔記得咗屋企人。我好老土，真係希望大家畀多啲時間屋企人，幾忙都好，都要返去飲啖湯，見吓佢哋。我自己就算有幾忙，都一定會抽時間見佢哋。所以完騷之後，聽晚就會同佢哋食大餐。」