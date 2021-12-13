女星無懼寒風吹襲行山搏到盡　關嘉敏扮四腳爬爬都唔夠傅嘉莉誇張

近日天文台預測幾天氣溫會下降，因此外出的市民要穿多一些衣服來保暖。不過這些說話可能並未適用於這些女藝人身上。近日藝人簡淑兒孖住朱智賢以及陳婉衡一起行山，三人衣著除了簡淑兒穿多了一件長袖外套之外，朱智賢和陳婉衡只是穿了貼身露腰的運動衣服，衣服完美的凸顯二人的身形，可惜一向毫不吝嗇曬身形的陳婉衡卻被網友說這次的衣著非常保守了。

三個關係好好。（IG：_alyciac）

藝人白雲也不輸蝕，一向以身形出眾的她，同樣穿上了一件貼身露腰的運動衣服，當天的白雲與朋友到南丫島行山，期間擺出多個動作，尤其一張自拍照，完全將身形的豐滿盡展在網友眼前。

白雲去咗行山。（IG：snowybai）

另一邊廂的女子組合Bingo成員關嘉敏（Carman），便約了朋友去鴨脷洲的玉桂山行山，她透露這是她第一次行快山，Carman形容自己是「四腳爬爬」，行山的大部份過程近乎要爬來爬去，相當好玩。然而焦點卻在Carman穿著的心口開洞運動背心，一烏低身差點看見Carman走光，更有不少網友指若下次Carman還是這樣的裝扮行山，會即時報名跟她一起去。

要說到最誇張的一定是傅嘉莉（Kelly），昨天（12日）於IG發布一系列的「理想與現實」的照片。第一張的照片是Kelly是穿著一件泳衣，除了露腰更露出整個背部，非常吸睛，但這是Kelly的「理想」造型，因為當天Kelly是在拍攝由奶仔（方紹聰）主持的節目《野外步出2》，那天Kelly要去玩水上電單車，因此並不能只穿性感泳裝，第二張「現實」照片的Kelly一看下半身還有一條黑色長褲及一對鞋子，頓時女神感消失，同時網友大受打擊，連她自己也寫道：「女咩神吖 都係一樣…懶得就懶」。

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