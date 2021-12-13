全民造星IV丨B組再輸累Karen出局　釗峰安慰：睇到暇疵但可以雕琢

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今日（13日）進行30強比賽最後一輪比賽，B組在30強先輸一局淘汰了東東後，A組連輸兩局，Ika、安希婷走人。第四局今晚宣布賽果，結果A組以4:1勝出，令B組的Karen出局。

B組Karen出局。（節目截圖）

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Karen被淘汰後非常感觸，無論導師、評判等都好不捨，梁祖堯說：「觀眾會掛住你。」他身邊的阿Wing擺出一面苦惱表情，而評判釗峰見狀都問：「我係咪撳錯？」Karen在黑房告白：「我覺得呢個旅程，令我明白唔試唔知，讀讀下Law，都可以上到嚟呢舞台，都有人睇有人開心，有自己想做嘅嘢就唔好咁驚，因為冇嘢可以輸。」釗峰及Jay Fung都安撫：「睇到仲有好多暇疵，但可以雕琢。」而欣宜向花姐投訴過程好殘忍，花姐安慰：「你要咁諗，其實佢唔啱女團，可能有第二條路啱佢。」

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而A組選擇20位成員全員上陣唱導師許廷鏗的《無力感》，不過綵排時被許廷鏗及花姐直指是失敗表演者，結果合唱表現失準，雖然現場評判指少少失誤，但網民鬧爆：「佢哋啲聲根本唔夾」、「仲難聽過B組畢業作」、「今次A組完美示範炒車」。

而B組要阿Gao擔正，梁祖堯賽前表明：「我要評判睇到佢能力同感柒力！」純跳舞表現得到正面結果，導演黃修平讚：「睇到我……《狂舞派》一定要再拍落去啦！兩組係兩個方向，A組好平均，B組係揀一樣嘢做到好足。」結果B組以五盞紅燈勝出，A組的Ashi被淘汰出局。

B組純跳舞表演獲得好評。（節目截圖）

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