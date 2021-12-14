娛樂大獎2021最新走勢│年度金句 MC$oHo&KidNey 追貼《大叔》

〈年度風雲娛樂人物〉暫時以MIRROR一馬當先，無論你喜歡與否，他們的確是今年最紅。

由《香港01》舉辧的娛樂大獎，已開始了一星期，5頂投票暫時結果，有MIRROR或ViuTV元素的選頂較多人投票，當中以〈年度風雲娛樂人物》最多人投MIRROR，高達66.39%，第二位是炎明熹、姚焯菲，佔14.12%，第三位是鍾培生、林作 佔6.94%，第四位是梁朝偉、陳法拉 佔5.34%、第五位是ERROR、無限制OT編集團 佔5.02%，第六位是試當真，佔2.19%，立即進入投票專頁投票喇！其餘各投票選頂走勢如下:

2021最爆娛樂新聞 MIRROR 暫時第一

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最合襯娛樂圈CP，暫時《大叔的愛》阿田、阿牧第一

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娛樂圈年度金句，暫時以《大叔的愛》「田田 I love you」領先

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2021年度最具話題影視作品

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↓想贏按摩椅記得留意以下投票細節↓

1／完成投票的「01會員」可以獲得588「01積分」獎賞，投票次數不限，不過積分獎賞只會派發一次；

2／想贏Maxcare至型椅必須完成投票並回答以下問題：

分享2021年，最令您欣賞嘅一位藝人同原因。（評審準則：編輯將會選出內容最精彩同令人印象最深刻嘅答案作為優勝者）

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另外，今屆「01娛樂大獎2021」除了這五項娛聞獎項，由12月20日起更有第2階段活動，會員可以投選年度娛樂人物同贏取特別安排既 WOW 驚喜，記得留意《香港01》的消息更新！

*遊戲受條款及細則約束。