陪酒少爺讚《華燈初上》還原99%像真度極高　痛揭日式酒店5大辛酸

Netflix懸疑劇《華燈初上》第一部開播後，很快就衝上Netflix香港及台灣熱門第一，也掀起觀眾熱烈討論，不只是劇情吸引人，服裝、場景也相當用心。就有一位台灣網友表示，他1990年就在條通某日式酒店當吧台兼少爺，直誇「劇裡面對條通日式酒店情節還原度，高達到99%以上」，並揭開更多日式酒店的神秘面紗。



《華燈初上》播出以來，吸引不少人分析、猜測劇情走向，YouTube上更有很多講解劇情的影片。其中一部影片下，有人貼出曾在日式酒店上班的網友一段經驗分享，撰文者指出，自己曾在1990年到條通某日式酒店擔任吧台兼少爺，「與此劇1988相隔兩年，基本上應算同屬於一個時期！」前少爺首先就表達佩服之意，「非常佩服劇裡面對條通日式酒店情節還原度高達到99%以上！」

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接著，他對普通人看這部劇可能會有的疑惑進行解釋，「（一）、有人質疑為何整間店不是全程說日文？」少爺指出，其實來店的客人，很多都是日本比較高階的主管被派駐到台灣，所以基本中文會話程度都沒問題；而小姐及媽媽桑基本的日文會話也沒問題，「很多都是之前在日本當小姐，回來後當媽媽桑，所以剛入行的小姐只要先會幾句日文的寒暄語就OK。」

「（二）、日式酒店真的會很排斥本地客」，前少爺解釋道，因為日本客人喜歡自成一格，所以常常看到相互認識的日本客人，但也僅止於寒暄就各自就座了，「像劇裡面，彪哥（李李仁飾演的角色）絕對是媽媽桑及日本人最害怕出現在店裡的人物！肯定日後會受影響！」

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再來，「（三）、一家店真的只要一個少爺兼吧台就夠了」，他提到日式酒店其實都不大間，頂多10桌以內，除了客人來的時候，少爺要上小菜、酒水，還有客人離開後要收桌面，還真的沒什麼別的事做。更重要的一點，「因為空間，客人很不喜歡少爺站在旁邊打擾，加上沒給小費習慣，所以過程都是小姐在服務居多，我則大部分時間都躲在吧台裡面。」

接著，他則曝光《華燈初上》裡沒說的事，「（四）、雖賣的是曖昧，若客人想約出去，為了店裡日後生意，媽媽桑還是會盡量私下湊合」，而純賺錢沒在約的小姐則會從後門跑掉，「隔天上班氣氛超尷尬。」

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最後一點，前少爺不禁很有感，「（五）、我看到的每一位店裡小姐，真的就像劇裡面一樣，背後都有非常深層的故事」，而且有90%都是為男人愛恨情仇的事情。他回憶道，每每看見小姐們喝醉哭倒在休息室，或為了生計，明明已經胃潰瘍，還拼命喝到出血、痛在地上翻滾不願去醫院，「若生活可以安逸又有誰願意？」最後，他也直笑「謝謝《華燈初上》讓我重溫、追憶30年前那段無憂快樂的時光！」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】