《一見傾心》抄襲《一把青》！遺書幾乎99%照抄　微博網民都鬧爆

【一見傾心抄襲一把青】2015年上映的台劇《一把青》不僅拿下第51屆金鐘戲劇節目獎，讓飾演男主角的吳慷仁奪下戲劇節目男主角獎。沒想到近日陸劇《一見傾心》播出的大結局中的遺書竟然抄襲《一把青》男主角郭軫（吳慷仁飾）的訣別書，讓不少看到消息的粉絲氣炸。



只要是《一把青》劇迷都會背？男主角遺書內容超催淚

《一把青》是描述1945年到1981年間，許多空軍飛官與家屬因為戰火無情而生死兩隔的戲劇故事。劇中飛官郭軫因戰亂身亡，留給妻子朱清（連俞涵飾）的遺書則直到戲劇尾聲才交到朱青手上，信中寫道「朱青，隊友皆殉職，我難逃一死。誤你青春悔不當初，不願委身小顧，請將我拋腦後，快意餘生。九泉下見你孤單，我必痛入骨髓，魂飛魄散」，簡單的字句卻藏著濃厚的不捨與悲痛，更是惹哭不少觀眾。

【圖輯】《一見傾心》爛尾又抄襲遺書！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

遺書都可以抄？幾乎99%相似惹怒劇迷

只是近期迎來大結局的陸劇《一見傾心》不僅結尾被網友罵翻，劇中上海防守司令譚玹霖（陳星旭飾）寫下的遺書內容「請務必要婉卿將我忘記，快意餘生。九泉之下，若見她孤苦，我必痛入骨髓，魂飛魄散。」更是被指出與《一把青》有著極高的相似度，讓不少劇迷瘋狂砲轟「是當一把青小眾沒人知道？」、「看過一把青的大家都會背遺書」、「連遺書都抄」，對此，《一見傾心》的編劇劇組目前尚未針對抄襲事件做出回應。

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