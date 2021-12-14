魔童首次公開現時感情狀況　親揭與金髮美女關係之謎

張智霖（Chilam）與袁詠儀（靚靚）的15歲仔仔張慕童（魔童）近期活躍於社交網，不時在IG分享貼文及相片短片等，昨夜（13日）他就在IG Story玩「你問我答」，期間有網民問他：「Are You in China now?」魔童就以英文回答對方表示：「No not right now」並貼出一張早前在香港摩天輪影的相，藉此表示自己目前正身在香港。

另外，網民又問他是否正在跟金髮美女拍拖，魔童亦以「No」來回應，他早前曾與金髮美女結伴遊迪士尼並甜蜜合照，結果令網民揣測兩人是戀人關係。他還揭露了自己現時的感情狀況，自言是單身，而他的身高是5呎10吋，是右撇子，眼睛是深啡色，識玩樂器。

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魔童正就讀香港國際學校（Hong Kong International School），操得一口流利的英語，每次post IG都會用英文。除了懂得玩樂器，他還熱愛運動，特別是滑板，經常在其IG動態分享踩板的影片，身手相當靈活，絕對是動靜皆宜。魔童擁有一頭鬈髮，長得又高又瘦，身高拍得住爸爸，且生得非常之靚仔，青靚白淨相當帥氣，顏值追得上爸媽，五官輪廓似足Chilam和靚靚的混合體，真是愈大愈靚仔，完美遺傳了爸媽的優良基因。

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