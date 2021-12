魔童首次公開現時感情狀況　親揭與金髮美女關係之謎

張智霖(Chilam)與袁詠儀(靚靚)的15歲仔仔張慕童(魔童)近期活躍於社交網,不時在IG分享貼文及相片短片等,昨夜(13日)他就在IG Story玩「你問我答」,期間有網民問他:「Are You in China now?」魔童就以英文回答對方表示:「No not right now」並貼出一張早前在香港摩天輪影的相,藉此表示自己目前正身在香港。

另外,網民又問他是否正在跟金髮美女拍拖,魔童亦以「No」來回應,他早前曾與金髮美女結伴遊迪士尼並甜蜜合照,結果令網民揣測兩人是戀人關係。他還揭露了自己現時的感情狀況,自言是單身,而他的身高是5呎10吋,是右撇子,眼睛是深啡色,識玩樂器。

+ 7

魔童正就讀香港國際學校(Hong Kong International School),操得一口流利的英語,每次post IG都會用英文。除了懂得玩樂器,他還熱愛運動,特別是滑板,經常在其IG動態分享踩板的影片,身手相當靈活,絕對是動靜皆宜。魔童擁有一頭鬈髮,長得又高又瘦,身高拍得住爸爸,且生得非常之靚仔,青靚白淨相當帥氣,顏值追得上爸媽,五官輪廓似足Chilam和靚靚的混合體,真是愈大愈靚仔,完美遺傳了爸媽的優良基因。

點擊睇魔童一家的靚相:

+ 13