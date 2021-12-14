家燕姐冧庄拍禮籃廣告　孫仔Julian露面突擊探班超可愛

薛家燕連任馬來西亞禮籃品牌廣告代言人，早前家燕姐為新廣告拍攝，更有神秘嘉賓現身贈興。

薛家燕連任馬來西亞禮籃品牌廣告代言人。

家燕姐話：「舊年合作好成功，好多朋友同fans捧場，係新年送禮佳品，當然今年佢哋又用番好姨薛家燕啦！今年除咗禮籃，仲多咗盤菜，依家疫情，一家人喺屋企食盤菜就最好不過，佢哋用料上盛，鮑魚係澳洲頂級，啲蝦又咁大隻，仲有乾貝、海參同花膠，好正㗎！佢哋仲有個叫『撈山』，香港人叫『撈起』，勁好意頭！大家都希望生意興隆、風山水起，仲有一個凍燕齡，食咗會靚。」

線上發佈會上，家燕姐表示好掛住馬來西亞嘅美食。

拍廣告期間，有個神秘嘉賓出現，原來是家燕姐孫仔(Julian)，「我新抱帶佢嚟探班，今年又係我個仔(Jackson)幫手拍攝，我一見到孫仔就問佢，『要唔要同我唱《皆大歡喜》呀？』佢就嘻嘻嘻，Julian同我哋玩咗一陣間，我都想佢入埋鏡，當然個仔話『唔好啦！』(事前知唔知孫仔嚟探班？)我唔知㗎！幾好呀，拍攝好順利呀！個孫都帶旺我㗎！今次我會以《食神》味公主造型現身。」

家燕姐孫仔Julian真係好可愛㗎。

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家燕姐鍾意熱鬧，往年開年、做節都會一家人食飯慶祝，盤菜更是必備，家燕姐話：「盤菜我哋一定食嘅，第一好方便，第二一齊食嘢好熱鬧，今年新年都準備食盤菜，咁撈起更加要啦！最緊要係風山水起。」

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不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。

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