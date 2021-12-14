｜許廷鏗否認梁祖堯偏袒方方：我哋冇呢個能力

擔任《全民造星IV》導師的許廷鏗（Alfred）今日（14/12）現身旺角，與A組成員Day（許軼）一同出席活動。他對參賽者開始獲邀出席宣傳活動感到高興，又稱讚Day表現比想像中好：「我對Day喺呢方面幾有信心，啱啱做其他訪問嘅時候都好生鬼，比我預期更加自如、自在。我覺得佢叻過我啱啱入行嘅時候好多，我要向佢學習。」

Alfred與Day一同出席活動。（陳順禎攝）

節目將在今晚進入下一輪比賽，而Alfred也暫時放下導師身份。面對另一導師梁祖堯的表現備受觀眾抨擊，他稱導師責任以輔助為主，而網上的不同意見也反映著對參賽者的愛：「佢哋好短時間已經對某啲參賽者建立咗情意結，見到佢哋走梗係唔開心，梗係會想搵方法發洩，覺得心水嘅學員要有更多機會發光。我都會覺得某啲離開咗嘅學員未展示到最好嘅一面，會覺得遺憾，但與其關心導師做得好唔好，不如將焦點放喺學員，佢哋嘅表演係咪目不暇給。我覺得過多幾年，大家記得嘅只係當年嘅表演，記得女團嘅雛形，反而一啲輔助角色，我又好，阿祖又好，其實大家唔會睇得咁重。」

Alfred希望觀眾將焦點回歸參賽者表現。（陳順禎攝）

另一位一直備受網民批評的是B組參賽者方方（方芷欣），很多觀眾都對她續留在比賽中感到不滿，更有指導師和評審偏袒方方。Alfred直言自己和阿祖淘汰學員時，並非只考慮鏡頭前的表現，而他們也會聽取各方意見：「我哋冇得偏袒邊個學員，我哋冇呢個能力。揀人入死亡名單嘅時候，除咗我哋，其實都有經理人Wing、花姐嘅參與，大家都有一齊傾。因為大家有一齊相處，唔係只限於剪咗出嚟嘅位，亦有一啲大家見唔到嘅位，例如好學嘅態度，都係構成有冇能力繼續栽培嘅因素。我哋要諗佢哋有冇得去到第二個層次，例如有啲人嘅進步空間細，或者佢哋有壞習慣，我哋又應該點諗？我覺得唔應該點名某啲參賽者有問題，當我哋實際去做嘅時候，冇得考慮到咁仔細，反而當下嘅決定，我深信係已經做得最好。」

Alfred強調淘汰人選時會考慮花姐和女團經理人Wing的決定，過程中不會偏袒任何一位學員。（陳順禎攝）

至於上一輪評審余迪偉曾在鏡頭前批評馮允謙、鄭欣宜和梁釗峰，身為歌手卻沒有評論參賽者唱功，Alfred卻點出歌手在評判席上，最着重的確實是情感表達：「作為歌手，我哋已經聽過最好嘅音色、技巧，觸動到我哋嘅會係情感，或者表演期間嘅想法。我哋以前都會試過走音，或者音樂水準未夠好嘅演出，但係呢啲只係過程。唱歌有得練，但係當下嘅情感係冇得重複，所以我明白點解佢哋着重嘅唔係唱功。」回顧今年的音樂發展，Alfred慶幸自己能與per se等新單位合作，雖然今年只推出《佛系人生》，但他透露目前已經做好8首歌，明年將陸續推出。