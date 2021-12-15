十月初五的月光 | 胡鴻鈞何依婷修正果？　劉佩玥黃嘉雯疑爭仔

逢周一至周五晚八點半翡翠台播映、由陳志江監製的台慶劇《十月初五的月光》（下稱：《十月初五》），主要演員包括何依婷、胡鴻鈞、羅天宇、米雪、石修、姚嘉妮、郭子豪、蔚雨芯、林穎彤、林偉、海俊傑、康華及鄺潔楹等。轉眼迎來結局周的《十月初五》，劇情發展比過往更明快，每個角色的獨特面亦愈趨明朗化。



《十月初五的月光》迎來結局周。

昨晚（14日）劇集重點落在郭子豪飾演的金勝及蔚雨芯飾演的依文身上，與萬世光（林偉飾）關係千絲萬縷的金勝，原以為這位生父仍顧念親情，卻其實慘遭利用，幸好依文通水將其喚醒。面對遭生父出賣的殘酷現實，金勝爆喊兼鬧爆萬世光！至於依文則遭威少（董敬文飾）威脅要求陪客，狼狽的依文逃走時急Call金勝，金勝帶依文逃走…不過事情並未就此告一段落，今晚金勝將與萬世光對決，萬世光中刀危在旦夕，金勝負傷逃亡，萬朱莎華女兒沛琪（鄺潔楹飾）亦遭玻璃𠝹面毁容…

依文則遭威少（董敬文飾）威脅要求陪客，狼狽的依文逃走時急Call金勝，金勝帶依文逃走。

對於金勝及依文處境，網民大表同情，並直指二人演技亮眼：「金勝好慘」、「金勝型爆」、「郭子豪有進步」、「佢啲戲不嬲唔差」！更有不少人指依文人設很善良：「依文其實成套劇入面最好人，係條命生得差」、「係咯！冒險通知金勝」、「好擔心依文下場」、「依文其實不錯」。另昨晚釋出預告片後，不少網民對於沛琪毁容大表同情，除了指是「女人最痛」，亦有不少人認為她「罪不至此」。

萬朱莎華女兒沛琪（鄺潔楹飾）亦遭玻璃𠝹面毁容。

還有三集就大結局的《十月初五》，網民暫時最關心的是文初（胡鴻鈞 飾）感情去向。網民指舊版的初哥哥太可憐，希望新版能為其「平反」，有過半數網民希望初哥哥與君好（何依婷 飾）修成正果，亦有人認為新版結局會與舊版一樣君好配禮信（羅天宇 飾），故認為劇組應早已為文初安排好另一半，有人認為是事先張揚會客串、但遲遲未見現身的劉佩玥，亦有人覺得黃嘉雯飾演的護士「有可疑」。

而前晚君好與文初橋上相擁，唔少網民大喊感動：「依婷喊戲真係好感動，好想攬住佢叫佢唔好喊」、「初哥哥同君好雖然只係輕輕一攬，但我真係喊咗，佢哋好有火花」、「次次最尾就好感人」、「劇情舖排得好」、「呢幾集用晒啲紙巾」。

網民指舊版的初哥哥太可憐，希望新版能為其「平反」，有過半數網民希望初哥哥與君好（何依婷飾）修成正果。

另飾演海景叔（石修飾）兒子古東的朱匯林，與古東嫂的趙璧渝，因演出夠晒衰格引來網絡連番熱話：「全古東乞人憎過舊版」、「古東兩公婆真冇禮貌」、「畀我係海景叔我都大巴摑埋去」！對於新版劇情，網民亦似乎愈看愈受落：「海景叔冇事就好，我都唔想套劇咁多人死」、「團隊好有心思，改編故事誠意十足，啲景好靚。」、「故事係老土，但勝在節奏明快，幾個主演又年輕，演得亦恰如其份」、「我覺得新版比舊版多感動位」、「節奏好快，一集眨眼就結束」。

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