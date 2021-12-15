「韓版吳卓羲」燦盛雙喜臨門　宣布結婚兼成新手爸爸成2PM第一人

繼BIGBANG太陽早前宣布榮升人父之後，KPOP新手爸爸名單再添一名！韓國「野獸」男團2PM成員黃燦盛今日（15日）在Instagram上載手寫信宣布不與合作15年的經紀公司JYP娛樂續約，並一併宣布即將於明年初結婚及榮升人父的喜訊，成為2PM隊中第一個結婚和做爸爸的成員。



燦盛成為2PM隊中第一個結婚和做爸爸的成員。（Instagram：@hwang_chan222）

現年31歲的黃燦盛是2PM中年紀最小的成員，他在手寫信中交代自己由17歲開始出道，不經不覺已經過了15年的偶像生涯，因此很感謝粉絲們的支持，並突然透露自己原來有一個拍拖很久的圈外女友，希望可以將喜訊親自告訴粉絲：「我有一個交往了很久的女友，這個人是我可以全心託付的朋友和戀人。退伍後我一直在準備和計劃結婚，並且比預想中更快收到了新生命的祝福，我們最早將於明年初結婚。 因為女友還是懷孕初期我非常小心，但是想到應該最先告訴大家這個事實，所以寫了這封手寫信。」

燦盛上載手寫信宣布不與合作15年的經紀公司JYP娛樂續約，並一併宣布即將於明年初結婚及榮升人父的喜訊。（Instagram：@hwang_chan222）

燦盛又表示自己與JYP娛樂的合約將於明年1月到期，在與公司商量之後決定不續約，即代表單飛但不離開2PM：「這是我們共同溝通後的決定，公司也爽快地祝願我前程似錦，我也會一如既往支持像老朋友一樣JYP的發展。 雖然還沒有確定未來的方向，但是也會保證和粉絲及時傳達未來計劃。以上作為2PM的忙內燦盛和演員黃燦盛，在不久的將來也會努力給大家展現最好的面貌，謝謝。」

燦盛（右二）於今年1月退伍。（Instagram：@real_2pmstagram）

燦盛（左三）是2PM中年紀最輕的成員。（Instagram：@real_2pmstagram）

2PM於2008年出道，是Wonder Girls的師弟，成員包括Jun. K、Nichkhun、澤演、祐榮、俊昊及燦盛，其中燦盛由於酷似香港演員吳卓羲，因此他在剛出道時就已經在香港小有名氣，被封作「韓版吳卓羲」。2015年除了澤演之外五位成員全員再次與JYP續約，當時五人被任命成JYP娛樂的理事，成為首個偶像組合成公司理事的代表。

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