東張西望丨疑似模特兒CoCo索人夫數十萬掩口費　再寄驗孕棒要脅

無綫資訊節目《東張西望》昨日報道，疑似模特兒CoCo繼早前捲入台式珍珠奶茶店代理糾紛後，再遭人爆料成為第三者介入L先生的婚姻。雖然L先生承認一時糊塗，提出分手後被女方死纏難打：「我今日一定要錢，我要錢，係你選擇用錢解決，唔用錢解決可以，你即刻離婚！」

L先先開公與CoCo的對話。

東張西望｜模特兒CoCo疑再爆做小三 人夫提分手即自稱懷孕兼索賠

今日（15日）《東張西望》繼續揭露該位CoCo威脅過程，L先生直言：「佢扮晒溫柔，嗰刻我好驚，所以向人借咗15萬，當日係面交俾佢細佬。」不過CoCo仍未收手，突然加碼稱總數要20萬，L先生再次選擇就範。L先生又指CoCo得手後，竟然向太太入手，恐怖騷擾手法包括寄驗孕棒、超聲波圖片到太太辦公室，又在太太任職公司的社交平台惡意留言、假扮太太開社交平台戶口，L先生承認有發生肉體關係，但有做足安全措施，又指Coco有計劃行動：「佢每次行動之前，都問過咗數未。」前後被騷擾近兩個月。

日

+ 2

節目中又找到聲稱是CoCo的朋友，她指一心想拆散人家庭，大肚亦是一場謊言：「只係遲咗幾日嚟月經。」 無論CoCo的朋友及L先生，都有同一感覺：「CoCo假，好假，佢好想入行但唔成功，將演戲擺晒喺生活上。」早前《東張》曾報道同一位CoCo捲入代理權爭議，提供的線索與曾參加《全民造星III》的袁晴晴(CoCo）相似，袁晴晴昨日在限時動態寫下「今天才知道，原來人無恥，真的便無敵。公道自在人心。事實真相在我手。」