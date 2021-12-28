2021回顧十大娛聞丨張敬軒每朝早餐洗滌心靈　娛圈觀音普渡眾生

2021年過去，今年娛樂圈繼續精采，由年頭到年尾都有經典場面，追看性十足，有時好睇過連續劇，一齊重溫今年好笑時刻：

1.譚俊彥搵到失散兄弟

Netflix韓劇《魷魚遊戲》爆紅打破多項收睇紀錄，亦成為萬聖節模仿熱門。不過TVB男藝人譚俊彥就好慳水慳力，因為他與《魷魚遊戲》主角李政宰似樣到孖生兄弟一樣，追劇睇到李政宰有時都會因為太似樣而出戲！

譚俊彥扮李政宰望鏡頭露齒笑的場面。（影片截圖、《魷魚遊戲》劇照）

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2.張敬軒阿媽早餐

歌手張藝軒有一位外籍工人打理家居，平時喜歡暱稱叫她「遮遮」。不過遮遮最出名是煮早餐，有超淡味白粥、黐滿殼白烚蛋、烚雞脾、燶到似海參的焗面包等，每日都食劣食聞名。不過一山還有一山高，張敬軒的絕望早餐之最是一碗「石屎」，原來是出自媽媽之手，他透露是由黑豆、黑芝麻、亞麻籽和合桃打成，之後張媽媽更將「石屎」進化做「泥漿」，令軒仔一食即通便。

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3.《開心速遞》閃耀根叔：

上千集《愛·回家之開心速遞》偶然會有佳作，上到神枱級別的更少。今年就超級經典的一集《我要閃爆全場》，劉丹飾演的根叔為準備女兒熊若水的婚禮，特製五光十色、有射燈、有投影裝置的戰衣，最後更識得放煙花。網上精華片段原整收錄戰衣發光過程，毫無冷場。

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點擊再睇今年其餘爆笑新聞：