胡杏兒仔仔扮恐龍影巨型聖誕樹再度曝光豪宅　設有美酒牆極奢華

又到聖誕，不少爸媽都會與仔女一起在家中佈置聖誕樹來增添節日氣氛，胡杏兒一家也不例外。去年聖誕，胡杏兒她在家中巨型聖誕樹前拍照，並post於IG宣佈懷有第三胎。事隔一年，她家中的巨型聖誕樹又再出現了，這棵聖誕樹比起杏兒的老公Philip還要高，放在客廳中相當有氣派。日前Philip就於IG post了大仔和二仔cosplay恐龍在聖誕樹前影的靚相，亦將他們一家的豪宅再度曝光。

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其實杏兒與她老公Philip不時會於IG分享家庭生活照而令他們的豪宅逐步曝光。杏兒一家住在大埔區內低密度豪宅，她老公於2018年以2,828萬元買入大埔聚豪天下的一幢洋房，面積2,447呎，呎價1.16萬元，現已升值近千萬。從兩人分享的照片可見，他們家中的大型客廳走簡約現代化的裝修風格，採用木製傢設以及木地板。環境闊落、樓底高約3.4米，空間感十足，即使杏兒大仔Brendan經常在大電視前跳舞都毫無問題。她家中飯廳的地上鋪上了棕色的實木地板，中央擺放了一張黑色的餐桌，餐桌周圍的皮質餐椅也是黑色的，很有質感。

杏兒的家中珍藏了許多美酒，她特地打造了一個酒房來儲存這些美酒，內裡擺放了幾個壁櫃，她的存酒就放在壁櫃中，配上透明玻璃櫃門，彷如一道美酒牆。酒櫃中還安裝了裝飾燈，顯得份外奢華。豪宅向外望的景觀亦是一絕，杏兒的寓所靠海，家中打造了一個觀景台，十分開揚，可飽覽一望無際的無敵大海景以及連綿群山，在家中也可感受到大自然的美，加上清新空氣，真是令人心曠神怡。

點撃睇杏兒豪宅：