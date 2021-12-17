任噏亂評丨《麻雀鬥室三決一》熱鬧又冇我份　點解要睇你打牌？

打麻雀可以說是國民遊戲，有此一技之長每逢大時大節與姨媽姑姐、隔離屋陳師奶等三姑六婆，都可以打成一片。不過好多人識打牌其實並不等於要將打麻雀做成遊戲節目，無綫在上月（29/11）播出的《麻雀鬥室三決一》完全是好教材，究竟遊戲節目要如何留住觀眾？

《麻雀鬥室三決一》收視錄得單位數，只有9.6點。（節目截圖）

《鬥室》作為遊戲節目，實驗性質非常強，但毋須懷疑肯定是試驗失敗。TVB遊戲綜藝習慣有坐鎮人物，《娛樂大家》有汪明荃、《Do姐有問題》有鄭裕玲，《鬥室》就有薛家燕，基於遊戲規則，薛家燕參與程度超低，幾乎只得宣讀遊戲功能，可有可無到交由任一現有主持都可勝任。

全廠除了麻雀杏枱，其餘都可有可無，包括主持薛家燕。（節目截圖）

打麻雀氣氛緊要，可能避免悶場，主持陣容比起每集四位嘉賓仲要多，除家燕姐外，還有兩位型男索女、阿bob、吳若希、戴祖儀、鄭衍峰四位長老撐場，總之人多熱鬧有更多畫面方便剪輯。問題是，睇人打牌過程其實並不歡樂，除非嘉賓足夠吸引，否則觀眾在又無法加入討論又與牌局無關的情況之下，為甚麼要花半小時睇人玩遊戲？同樣是遊戲節目，《思家大戰》至少可以讓觀眾隔住電視估答案。

打麻雀人多熱鬧先有氣氛，節目方按是加入四位長老協助，但觀眾參與度非常少。（節目截圖）

雖然節目表明並非鼓吹賭博，而是發掘其他更有趣味玩法，將打麻雀桌遊化目標似乎成功。不過無論透明牌或者絕世好牌，都要特殊道具，家庭觀眾並不能輕易模仿，加上觀眾沒有臨場實戰感，難以感受到綜藝效果。《鬥室》唯一令人欣慰的是TVB樂意嘗試跳出框框，如果電視台能夠容忍失敗去開拓成功，相信繼續累積可以搵啱路。

節目聲稱推廣不同玩法，例如用四副筒子組成的「絕世好牌」，不過正常人屋企會有四副相同的麻雀？（節目截圖）

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