全民造星IV丨Jer柳應廷以過來人身份鼓勵參賽者：唔好俾節目打低

《全民造星IV》二十強昨晚（16日）正式出爐，節目講到由MIRROR成員阿Jer（柳應廷）帶領的組別得分最低需淘汰三名組員，最終方方、子涓及阿蛋無緣晉身決賽。阿Jer心痛組員並哭成淚人大叫「唔公平」，節目出街後他亦在IG以過來人身份寫下長文鼓勵追夢的朋友。



阿Jer心痛組員並哭成淚人大叫「唔公平」。（影片截圖）

阿Jer提到今次擔任導師令他回想起參賽時的回憶，亦明白評判的意見會非常主觀：「致各位追夢的朋友：今次造星，又令我諗番起初初參賽嘅自己，每個人都純真地追夢，就算自己幾咁唔擅長嘅項目，係表演背後都會用盡汗水練到得為止，大概呢個就係呢幾年嘅我吧。雖然比賽會有好多人落敗離場，但節目就是節目，好多時評判都非常主觀，所以我一直都不喜歡將藝術用黎比賽。」

哭成淚人的他笑言自己沒有形象，阿Jer解釋傷心的原因是不忍心看到努力的成員要離開舞台或有機會放棄夢想：「今集出街之後，又見到自己再係節目度喊到冇哂眼耳口鼻。ok, Fine! 我係無形象嘅！但其實今季主角係佢哋，我寧願唔好剪咁多我，將佢哋嘅練習／對話放多啲出嚟畀觀眾睇到佢哋嘅性格。今次傷心嘅原因，係唔忍心見到咁努力嘅你哋，因為制度而要離開舞台，甚至有機會放棄夢想見住你哋一開始對首歌搲哂頭，去到揀完歌後，每一個都有番屋企做功課搵資料，出到嚟開會嗰陣係嚇親我，（咩貪念有分5種，而佢哋每人都可以代表一種，詳細講咗咩，我已經唔係好記得喇）個延伸閱讀超乎咗我想像，得一個星期，要做呢個表演狀態出嚟一啲都唔容易，你哋每一個都做得好好了，成個表演係我同排舞師心目中已經100分了。」

節目出街後，阿Jer在IG貼出合照以過來人身份寫下長文鼓勵追夢的朋友。（IG/ @jeremylaous）

他最後感謝排舞師的幫忙以及鼓勵大家繼續追夢：「勞苦功高一定係排舞師，成個畫面，所做嘅野都係佢一手一腳諗出嚟，非常多謝佢，教到佢哋砌到咁靚畫面之餘，仲教好多表演以外嘅精神，同埋我都比較麻煩，唔識跳舞，但成日好多要求，你都有聽我講嘢，thank you so much！今次個表演有好多巧合，表演開頭個經文，係佢哋揀。第二日睇番group，原來係大悲咒，咁啱同我狂人MV，伯伯所抄嘅經文係一樣，同我自己作品想講嘅野又好似！癲！最後長氣一句，贏咗嘅你地，要尊重每個表演，每次都做得好好！輸咗嘅你哋，唔好俾節目打低，夢想係人最最最需要的東西，應承我要繼續追夢呀！」

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