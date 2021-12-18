王力宏離婚｜3年前陳魯豫神預言警告　王力宏：我不是花心的人

「金曲歌王」王力宏17日晚被前妻李靚蕾在社交網站發長文指控，踢爆遭受他及家人不斷懷疑、羞辱、冷暴力，甚至指出他私下約炮召妓等混亂男女關係，毀滅式的發文令他一夜間優質形象全毀。正因為如此有網友就挖出他3年前受邀上內地訪談節目《魯豫有約》時所講的愛情觀，現時聽起上來格外耐人尋味，在網上掀起一片討論。

李靚蕾發長文控訴王力宏。（視覺中國）

在節目中王力宏曾強調自己不是一位花心的人，認為花心的人好不成熟同是亦是愚蠢。隨後主持人陳魯豫就講道，在她的立場上認為愛一個藝術家是一件痛苦的事情，是一個沒有安全感的事情，此時王力宏就表示：「愛任何人能有安全感嗎？」在講這一句說話的時候，他遲疑了些少且眼神空洞，似乎在想怎麼回答似的，亦因為這個舉動讓不少網友覺得他的回答不真誠。之後陳魯豫再次強調愛藝術家尤其沒有安全感，王力宏的眼睛就飄向別處沒有看着陳魯豫表示：「真的嗎？或許吧！」在回答時動作多多。

王力宏被發現不停飲水。（影片截圖）

而一向有留意娛樂新聞的陳魯豫，知道王力宏出道以來其實負面新聞不多，所以在她角度上她認為：「你基本上屬於這麼多年，你是屬於負面的東西，然後緋聞甚麼都是沒有，其實這樣的人也是很可怕的。如果完全沒有的人是很恐怖的，就是這樣的人是沒有承受力的，就是這樣的人一旦要是出現甚麼事情的話整個人就坍塌。」在她講這一翻說話的時候，王力宏不時飲水揚言：「我從來我真的沒有說一定要小心翼翼的無菌的一個形象，從來沒有過的。不是說打造甚麼樣子的一個，沒想那麼多。」強調自己就是這個樣子。

陳魯豫好像知道甚麼似的。（影片截圖）

而有細心的網友發現王力宏在回答問題的時候，除了不停飲水之外還不停吞口水，這一些行為被大家解讀為他在說謊，因為說謊的人會坐立不安，更認為他當時在現場所講的回答都是即時編造出來的。而當陳魯豫問道王力宏：「你為愛做過最瘋狂的事情是甚麼？」他則動作多多回答道：「其實結婚也是蠻瘋狂的事情，但是生孩子也是很瘋狂的事情，我覺得生孩子那一天，你人生當中所有，曾經擁有過的情緒﹑緊張﹑害怕﹑興奮，你的愛你的所有所有所有情緒都在一刻當中一天湧上來了。」在他回答的時候陳魯豫的眼神一直沒有離開過他，更用一種冷淡的語氣表示：「感覺是你生似的。」讓不少網友覺得她似乎知道甚麼內幕似的，只是用另一種婉約的問題去詢問對方而已。

王力宏回答時眼神不時飄忽。（影片截圖）

另外，陳魯豫私下亦有和李靚蕾閒聊，在她心中李靚蕾是一位好女孩，因為她對王力宏給予了足夠的愛，為了他生孩子元氣大傷，但當他聽完這一翻說話後只是表示：「對對對」，沒有多講任何說話，隨後就揚言：「這個我沒辦法體會，但是身為爸爸她可能也沒辦法體會。」這個回答亦讓不少網友覺得奇怪。