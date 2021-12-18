全民造星IV丨大熱許軼Day七百字長文控訴：覺得真係好唔公平

ViuTV選秀節目《全民造星4》20強已經誕生，大熱門許軼（Day）在25強賽事中，嚴重失誤以致成為最低分一組，雖最終成功進入20強，但她在IG寫下七百字長文高呼：「覺得真係好唔公平。」

+ 7

25強賽事中Day屬於DEE領軍一組，結果Day重大失誤加上整隊表演不齊整，令人大失所望，肥仔聽到皺眉、許廷鏗聽到擰頭、連阿Dee都要雙手掩面，許廷鏗評分時坦言失望：「我好嬲。」結果阿Dee組只得236.6分。最終方方（方芷欣）、子涓（夏子涓）、阿蛋（黃詠霖）、Kinki（盧芷韻）及馬欣（馬彩欣）無緣進入20強。

Day有嚴重失誤賽後崩潰痛哭。（影片截圖）

12月17日Day於IG寫下七百多字長文：「sorry講得太直白，咁講的確唔係好應該，但因為我都經歷過好多唔公平，我諗大家都係。有時我係唔好彩果個，有時係好彩果個，絕對唔係因為自己好彩而僥倖，而係覺得真係好唔公平。由96強開始見到有實力又有魅力嘅朋友都入唔到，我就已經覺得真係好唔公平。」

Day及感情要好的A2組表演跳唱《Candy Ball》：

+ 16

一眾參賽者中，Day與阿蛋感情最好，亦非常欣賞馬欣與Kinki，對於好友一一被淘汰Day坦言無法接受：「我知道自己入就代表會多一個隊友被foul，同埋蛋果陣仲係台下面，我真係好驚好驚，喊到con都甩埋，果下突然好驚下次on show之前無得攬住佢，覺得好似無左個依靠咁。唔講了，打到哭左，無咩事我都係繼續摺埋，我決賽唔會甩嘴㗎啦，A2得翻我一個，我會帶埋6人份嘅力量上台，感謝所有人，真係好多人愛我，雖然唔係好知點解你地鍾意我，但我會盡力唔令你地失望同有繼續鍾意我嘅理由。」

點擊睇Day留言全文及更多靚相：