王力宏私生活混亂住宅保安早知道　知情者爆偏好50歲女姓

王力宏在日前宣布與李靚蕾正式結束長達8年的婚姻，其後李靚蕾在社交網站發布了「萬字文」，解釋與王力宏離婚原因，指對方結婚多年來與其他女性發生親密關係、感情出軌，甚至逼她簽下不合理的婚前協議書等12大罪狀。另外，當年有跟蹤王力宏的跟蹤記者也透露過他偏好年紀大的女性。

王力宏、李靚蕾曾被稱為金童玉女。（VCG）

李靚蕾爆王力宏有不正當男女關係後，除了令王力宏形象受損，不少跟蹤過他的記者也出面指出，王力宏警覺性很高，有一名記者接受內地媒體訪問透露，王力宏曾跟一名韓國女子發生親密關係，女子說要找「周先生」卻進了王力宏家中待了近1小時，後來女子搭計程車離去並停在某家汽車旅館，懷疑計程車是專門接送從事特殊行業的女子。

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之後這名記者跟蹤的事被王力宏發現後，竟然收到知情人士的電話，威脅「不可以爆出來」，否則將會提告。豈料，記者在汽車旅館門口等到了這名南韓女子，詢問女子男方大概是怎樣樣的，女子說：「白白的，稍微的高，但是沒有到很高」，當記者給女子看幾張王力宏的照片後，女子的動作從手遮臉變成手嗚著嘴，相當驚訝的樣子。

根據記者描述這名女子外表約45-50歲。後來記者到王力宏的家等待，遭到保安驅趕，保安續說：「你不用下午在這邊等，這邊不會有人來，你要等的話半夜晚上再來就好了」，連保安都知道王力宏私生活混亂的事，最後還爆料：「王力宏有時候晚上會帶女孩子回來過夜」。

王力宏與前妻的合照