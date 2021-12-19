王力宏被指約炮後首發聲明：我沒有對我們婚姻不忠

王力宏與李靚蕾離婚後，被前妻以數千字長文內容指控感情生活混亂，亦有多名炮友，牽連甚廣，其中一名嫌疑人就是女子組合BY2的妹妹Yumi (孫雨)與李靚蕾今日（19日）在微博發文展開一場攻防戰，另王力宏好友徐若瑄亦捲入事件，她曾發文希望王力宏盡快出面澄清。

兩人此情不再。(李靚蕾微博)

王力宏晚上11點終於在微博展出共四頁的聲明，形容事是「一場巨烈、巨痛的惡夢。」王力宏解釋沉默數日的原因：「如果反駁這麼多不實的指控，會對我三個孩子的媽媽不，但如果我不回應的話，大家會相信那些事惰是真的。」並向「她」道歉：「我真的不想傷害她。」他又文中強調：「我沒有對我們的婚姻不忠。」在最後又說會再一一回應前妻的不實指控文。

王力宏親認離婚結束8年婚姻：我做的不足的地方太多了，也很遺憾

王力宏今日在聲明中透露早已在2019年8月5日已分居，上周三（15日）發文承認離婚時，曾寫下「靚蕾和我的私生活很簡單很單純」，又承認自己有錯「在這些年的婚姻當中我做的不足的地方太多了，也感到很遺憾。」不過在今日的聲明之中，態度卻相反，他寫道：「5年又8個月的時間，是我活在恐懼、勒索、和威脅之下。」並指李靚蕾借懷孕逼婚，他稱有錄音做證。王力宏又在聲明中透露因婚姻問題要去看心理醫生，從2014年起總共看了五位醫生仍沒有改轉。

王力宏轉述調解員指，李靚蕾曾稱不配合離婚要求，「會毀滅我的事業」，最終雙方達成協議，支付1.5億人民幣，及每月21萬人民幣生活費等。王力宏在文中請求前妻放過自己，「網絡真的是一個凡走過必留下痕跡的世界，妳已經制用它毀了我。」

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