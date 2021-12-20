王力宏向爸爸匯報李靚蕾經期遭網民嘲「爸寶」：哪會跟家人討論？

【王力宏李靚蕾離婚】王力宏的爸爸親筆信反擊李靚蕾，不過網友看完後卻嘲笑王力宏是個爸寶。除了是因為找爸爸說話之外，爸爸的信裡面還提到，王力宏跟爸爸講李靚蕾的月經來晚了，讓網友笑說怎麼會有這樣的爸寶男。



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4年前的訪問對照現在的王力宏，可能是他人生跌得最重的時候了，李靚蕾17日深夜的長文爆料，王力宏仍悶不吭聲，但爸爸看不下去了，親筆信裡頭鉅細靡遺的寫下2013年接到王力宏的電話，說和李靚蕾在一起，還跟爸爸報告李靜蕾的月經晚了一個禮拜，而再過兩星期後證實懷上了王力宏的孩子。

這段話讓網友嘲諷說，怎麼會有兒子還會跟爸爸討論女友的月事，而且爸爸在「提油」，代替王力宏證實，他不只媽寶也是爸寶。

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平時把負面能量藏得很好，也讓外界誤以為王力宏IQ和EQ都很高，這次的爭議，讓大家看清楚王力宏處理事情的態度，也或許王力宏也沒辦法自己掌控大局，因為李靚蕾第一次發文就提到，現在王力宏擁有的所有錢財不能被使用，甚至挑撥的人不是李靚蕾，雖然知道這句會惹怒王力宏，但她希望可以張開眼睛看清楚，直接踩王力宏愛護爸媽的底線，李靚蕾還提到到了37歲，還無法掌握自己的工作、感情或是經濟，王力宏曾經求救，李靚蕾伸手救援卻發現被當作一枚棋子，把她當作擋箭牌，扮黑臉奪回權利。

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