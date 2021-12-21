開心速遞丨劉丹證實曹總離巢 期待對方再回歸：養好身體再搏

丹爺說每年冬至一定要食湯圓。（葉志明攝）

劉丹（丹爺）今天（21日）出席《愛·回家之開心速遞》之「喜慶過冬至」的宣傳活動。俗語有云「冬大過年」，因此丹爺非常重視這個日子，他接受《香港01》訪問時說：「呢個大節嚟，所以一定要早少少返屋企，一家人開開心心食餐飯。」

丹爺表示現時吃什麼過節都好，最緊要健康。（葉志明攝）

今年冬至除了和孫女「小糯米」一起聚餐之外，兒子劉愷威也特意從內地回港一起渡過冬至，丹爺說：「佢早成一個月已經返嚟，佢諗住過冬至過埋年先安排工作。因為佢一年到尾好辛苦，又見唔到屋企人，所以特登安排呢個時間返嚟，之後再返去做嘢。」

至於兒子每次回港，丹爺透露孫女看見爸爸一定會會非常「嗲」他：「佢見到佢爸爸就唔會嗲我，因為孫女見到佢就成日痴住佢。（有冇呷醋）咁又冇。」

丹爺非常期待今晚和家人聚餐。（葉志明攝）

另外劇中由劉一飛飾演的曹總大受歡迎，不過最近有網民發現他的配音藝員資料已經在無綫藝人網頁被刪除。據知，劉一飛與TVB已經完約，意味着曹總的角色可能不會再出現，亦有傳他的身體抱恙。丹爺表示得知這消息：「聽講最近佢有少少病痛，想休息下，都啱嘅，養好身體再搏。我都有透過公司了解佢，公司話好似冇咩，幾好，自己要休息。」丹爺直言雖然曹總戲份不多，但比起其他人他是更辛苦，「佢啲對白要講廣東話已經要攞佢命，佢真係好勤力拎劇本讀。覺得唔啱就會係咁問人點讀，感覺到佢記對白比我哋仲辛苦。」