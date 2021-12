今年9月榮升媽媽的Jennifer岑杏賢,產後一直全力照顧囝囝Preston暫未復工。轉眼間Preston已經出世一百日,Jennifer與老公為囝囝舉行百日宴,邀請至親好友與BB初次見面。見到大批親友,Preston眼仔碌碌毫不怯場,Jennifer於餐廳包場放上汽球佈置,囝囝Preston穿上寶藍色絲絨連身衣,戴上煲呔口水肩相當可愛,與爸爸同色系襯成父子裝。一家三口望鏡頭合照,笑容一致相當幸福,留言說:「Let me love you a little more before you’re not little anymore. Happy 100 days Preston!」

