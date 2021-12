昨日(21日)是冬至,中國人的傳統當然是一家人齊齊整整做冬慶祝。已為人母的譚凱琪(Zoie)就在IG上載與愛女「BabyG」的合照寫着:「No matter how cold the weather is, your smile keeps me warm.(不管天氣多麼冷,你的微笑使我溫暖),冬至快樂。」Zoie和BabyG同樣穿起浴袍坐在床上,BabyG擁有肥嘟嘟的臉蛋以及一雙圓碌碌的大眼睛,非常可愛。圈中好友包括陳自瑤、姚子羚,岑杏賢等均留言大讚:「So cute」。



